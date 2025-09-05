Junior projektingenjör inom järnväg!
Är du en nyexaminerad ingenjör inom samhällsbyggnad, järnvägsingenjör eller inom anläggning som vill kickstarta din karriär i en dynamisk miljö? Hos vår kund får du chansen att växa och bidra till spännande projekt från dag ett, i ett team där initiativ och proaktivitet uppmuntras.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett internationellt teknikkonsultbolag med lång erfarenhet av att leverera hållbara lösningar inom infrastruktur, byggnadsteknik, miljö och energi. Med projekt i över 60 länder kombinerar de teknisk kompetens med ett starkt fokus på innovation, kvalitet och samhällsutveckling. Du blir en del av ett globalt nätverk där samarbete och professionell utveckling står i centrum
Som Projektingenjör kommer du att vara en central administrativ och koordinerande resurs inom våra projekt. Din roll är att avlasta projektledare och teammedlemmar genom att hantera administrativa uppgifter och säkerställa smidiga processer.
Du erbjuds
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas i din roll. Du blir en viktig del av ett team som värdesätter samarbete och proaktivitet, med goda möjligheter att växa både professionellt och personligt.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att fokusera på administrativa och koordinerande uppgifter för att säkerställa effektiva projektflöden.
• Administrera och kalla till möten.
• Samordna och leda vissa projektmöten.
• Upprätta och presentera rapporter för kunder och internt.
• Följa upp ekonomi och tidplaner i projekt.
• Ge administrativt stöd till projektledare och kollegor.
VI SÖKER DIG SOM
• Nyexaminerad ingenjör inom samhällsbyggnad, anläggning eller järnväg.
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Flytande kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom infrastruktursprojekt.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
