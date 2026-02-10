Junior Programkoordinator inom Data & AI

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en programkoordinator som arbetar nära programledningen i ett strategiskt program inom Data & AI. Uppdraget befinner sig i övergången från en förberedande fas till ett etablerat program med långsiktig styrning, samordning och tydligt leveransfokus. Rollen är central för att skapa struktur, transparens och effektiv samverkan mellan programmets team och angränsande initiativ.
Du kommer att stötta ett team med seniora specialister inom bland annat strategi, arkitektur, dataplattform, integration, informationsförsörjning, användarfall, förändringsledning och kommunikation.
ArbetsuppgifterSamordna aktiviteter, deadlines, dokumentation och kommunikationsflöden inom programmet.
Skapa och underhålla mallar, beslutsloggar, statusrapporter och presentationsmaterial.
Planera, genomföra och dokumentera workshops, arbetsmöten och styrforum.
Säkerställa goda förberedelser, deltagarengagemang och tydliga nästa steg efter möten och workshops.
Ansvara för informationsflöde internt i programmet samt mot angränsande initiativ.
Bidra till en samverkanskultur präglad av struktur, transparens och förankring.
Stötta programledare och team i att driva beslut framåt med bibehållen samsyn och medskapande.
KravRelevant utbildning.
Dokumenterad erfarenhet av koordinering, administration och/eller facilitering i program- eller projektmiljö.
Vana av att arbeta med kommunikationsstruktur, presentationsmaterial, mötesformer och workshopfacilitering.
God förmåga inom dokumenthantering för att säkerställa ordning och kvalitet i dokumentation, beslutsunderlag och processer.
Intresse och nyfikenhet för Data & AI och hur ny teknik kan bidra till utvecklade arbetssätt och verksamhet.
Erfarenhet från arbete i komplexa program med flera intressenter och beroenden.
