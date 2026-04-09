Junior privatrådgivare (vikariat) till Tomelilla
Som Junior Privatrådgivare är din roll att göra affärer med våra privatkunder. Du arbetar affärsmässigt och proaktivt för att skapa resultat, lönsamhet och nöjda kunder. I dina arbetsuppgifter ingår arbete med både kredit- och sparandesidan och du jobbar med att driva affären mot våra kunder på kontoret i Tomelilla. Det ingår även arbetsuppgifter i kontorets kundtjänst samt administrationen kopplat till denna i tjänsten.
Tjänsten är ett föräldravikariat under ungefär 1,5 år. Du rapporterar till kontorschefen på kontoret i Tomelilla och tillhör ett team på 8 personer.
Vem är du? Som person är du säljinriktad och tycker om att jobba med människor. Du brinner för att hitta nya kunder och att göra affärer med dessa, samtidigt som du tar hand om de befintliga. Vidare har du ett stort driv och intresse för de finansiella marknaderna och är engagerad i ditt arbete. Du är strukturerad och noggrann och kan arbeta både strategiskt med planering och praktiskt med genomförande och uppföljning. Vi tror att du drivs av att hitta enkla lösningar på komplicerade problem och har god förmåga att kommunicera och etablera relationer med personer i olika roller och på olika nivåer. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till ett positivt klimat i gruppen.
Vi söker dig som:
Jobbar med kundtjänst och vill ta ett första steg mot att bli en kommande privatrådgivare
Har erfarenhet från liknande roller och har en examen inom ekonomi från högskola eller universitet.
Innehar SwedSec rådgivare- och bolånelicens. Men saknar du dem idag får du möjlighet att läsa in dem parallellt med ditt arbete.
Har en relevant högskoleutbildning inom ekonomi eller liknande.
Har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska.
Minst 2 års erfarenhet av liknande tjänst
Hos oss på Sparbanken Syd tror vi att människor utvecklas när de får vara sig själva, känna sig trygga och får vara med och påverka. Som medarbetare blir du en viktig del av en självständig sparbank med stark lokal förankring och ett tydligt syfte:framtidens sparbank med nöjda kunder och stolta medarbetare.
Vad erbjuder vi? Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa.
Du får bland annat; En trygg arbetsplats där du kan vara dig själv. En bank med korta beslutsvägar, stark värdegrund och en vilja att testa nytt, Förmåner, som t ex; rabatt på bolån, privatvårdsförsäkring, hälsoundersökning, friskvårdsbidrag på 4000 kr/år, Benifex (förmånsportal), ersättning vid föräldraledighet.
Så här ansöker du Du behöver inte skriva något personligt brev - vi fokuserar på din kompetens och erfarenhet. I stället ber vi dig svara på ett antal frågor, vänligen referera inte till ditt CV. För att säkerställa en rättvis process arbetar vi kompetensbaserat och därför kommer din ansökan att vara anonymiserad alt därför kommer vi att anonymisera din ansökan.
Hos oss ska alla känna sig välkomna. Vi vet att olika bakgrunder och perspektiv gör oss stark och därför arbetar vi aktivt med mångfald, inkludering och psykologisk trygghet - i vardagen och i rekryteringen.
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag som är den 19 april, 2026.
Har du frågor är du välkommen att ringa Malin Becker, 0414-82 23 26, eller HR Emelie Askmyr, 0411-82 22 08. Kontaktperson för Finansförbundet är Richelle Cruz 0411-82 21 52.
Hos oss är det viktigt att arbeta nära och transparent - därför hanterar vi hela rekryteringsprocessen själva och undanber oss kontakt från externa rekryteringsföretag.
Till en bank som ingen annan. Sveriges enda självständiga sparbank, som jobbar hållbart, svarar när du ringer och pratar så du förstår. Banken, på ren skånska.
Med genuin lokal förankring vill vi stärka dig genom bättre ekonomihälsa. Vi stärker lokalsamhället genom att ge tillbaka. Vi är en trygg följeslagare i livet och karriären, genom generationer.
Vi har funnits sedan 1827 och har alltid haft ett starkt samhällsengagemang - det ligger i vårt DNA. Vi tror på människan, på långsiktighet och på att bank ska vara enkelt och mänskligt. Vår vinst går inte till aktieägare utan till vår stiftelse, som återinvesterar i samhället. Det är vår idé om hållbar ekonomi. Så ansöker du
