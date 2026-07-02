Junior mjukvaruutvecklare (C/C++)
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2026-07-02
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Som junior mjukvaruutvecklare inom C/C++ på Capgemini Engineering kommer du att bidra till utveckling, testning och verifiering av avancerade mjukvarulösningar. Du kommer att arbeta nära erfarna ingenjörer både med mjukvara och systemrelaterade aktiviteter, och utveckla dina färdigheter i komplexa miljöer. Vi söker dig som är i början av din karriär, har ett starkt intresse för mjukvaruutveckling och systemförståelse, samt en flexibel inställning för att kunna stötta där teamet behöver det som mest.
I denna roll kommer du att:
Designa och utveckla mjukvarulösningar i C/C++
Utföra testning, felsökning och stötta integrationsaktiviteter
Bidra till utvecklings-, verifierings- och valideringsarbete
Samarbeta med tvärfunktionella team i en agil miljö
Utveckla dina tekniska färdigheter genom att delta i både utvecklings- och testaktiviteter
Note: Giltigt svenskt arbetstillstånd och/eller uppehållstillstånd krävs för denna tjänst.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
1-3 års erfarenhet av C/C++-utveckling
Förståelse för principer inom mjukvaruutveckling samt systemövergripande tänkande
Erfarenhet av inbyggda system, Linux, Git, CI-verktyg och testning är meriterande
Flytande i både engelska och svenska
Svenskt B-körkort är meriterande
Vad vi tror att du kommer få dig att trivas
Innovativ miljö med banbrytande teknik
Stort fokus på karriärutveckling och certifieringar
Flexibelt arbetssätt som främjar balans mellan arbete och fritid
Inkluderande kultur med stark laganda och tydliga kärnvärdenSå ansöker du
Som en del av vår rekryteringsprocess kommer identitetskontroll att genomföras genom granskning av ditt ID-kort, och bakgrundskontroller kan utföras vid behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capgemini Engineering Sverige AB
(org.nr 556542-2531)
Södra Hamngatan 37-41 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Capgemini engineering Göteborg Jobbnummer
9988517