Junior Mechanical Engineer
2025-09-10
Är du i början av din karriär och vill kombinera konstruktion med materialteknik i en spännande och lärorik miljö? Här får du möjlighet att arbeta praktiskt med verkliga produkter, utveckla din kompetens inom plast och gummi och samtidigt bidra till lösningar som gör skillnad i vardagen. Sök idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN:
Vår kund är en ledande, global aktör som skapar tekniska lösningar och tjänster som gör vardagen enklare och mer hållbar för sina kunder.
I den här rollen får du möjlighet att kombinera konstruktion och materialteknik i en praktisk miljö. Du arbetar nära produkterna, ofta på plats, och får insyn i hela processen - från idé till färdig lösning. Rollen passar dig som är nyutexaminerad eller i början av din karriär och vill utveckla dina kunskaper inom plast, gummi och andra material.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Genomföra tester av olika material och undersöka ersättningsmaterial när äldre material utgår
Dokumentera resultat, ta fram rapporter och dra slutsatser tillsammans med mer erfarna kollegor
Uppdatera och ändra ritningar samt säkerställa att levererade produkter överensstämmer med konstruktion
Gör ändringar i CAD, till exempel vid justeringar eller förbättringar av befintliga produkter
VI SÖKER DIG SOM:
Har en högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik
Har intresse av att arbeta med plast och gummi
Har kunskap i något CAD-program, gärna Solid Edge
Talar och skriver flytande engelska, då det är en kritisk del av det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har kunskap inom materiallära och erfarenhet av test.
För att passa in i rollen ser vi att du är en social person som tycker om att arbeta över stora kontaktytor. Du vågar testa nya saker och löser problem genom att fråga mer erfarna kollegor eller testa dig fram.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag på 12 månader vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday. Ambitionen från Kund och vår sida är att du på sikt blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Södra Stockholm
Rekryteringsansvarig: Johanna Nilsson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
