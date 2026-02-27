Junior marknadsassistent till Element Logic i Lund!
Är du i början av din karriär och har ett öga för rörligt material? Vill du bli en del av ett snabbväxande, internationellt bolag som trots sin storlek lyckats behålla en familjär och hjälpsam kultur? Vi söker nu en strukturerad videoredigerare för ett spännande översättningsprojekt hos Element Logic. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Element Logic växer och söker nu en marknadsassistent till sitt team i Lund för att stärka företagets globala satsning på smarta lagerlösningar. I denna roll blir du en nyckelspelare i utrullningen av onlineutbildningar. Ditt huvudsakliga ansvar är att redigera och anpassa befintliga videoklipp och screen-demos för att matcha nya språköversättningar. Eftersom språkmassans längd varierar krävs fingertoppskänsla för att få timing och bild att harmonisera på ett professionellt sätt. Du arbetar nära ett internationellt team i en familjär och välkomnande atmosfär på kontoret i Lund, där du omges av ett femtiotal kollegor. Tjänsten är initialt under 3-4 månader.
Du erbjuds
Som ny på detta globala bolag får du en fot in i en internationell miljö med kollegor över hela Europa. För att du snabbt ska komma in i rollen erbjuds en stöttande kultur med en dedikerad mentor, tydliga checklistor och en konkret projektplan. Efter en inledande introduktionsperiod på plats ges dessutom möjlighet till balans i vardagen genom flexibelt distansarbete 1-2 dagar i veckan.
Dina arbetsuppgifter
• Videoredigering: Klippa och anpassa videomaterial som screen-demos och animationer i Adobe Creative Suite eller liknande verktyg.
• Språkanpassning: Justera videornas längd, innehåll och tajming för att matcha översättningar på flera olika språk.
• Projektstyrning: Driva dina egna arbetsuppgifter framåt genom att följa etablerade checklistor och en fastställd projektplan.
• Internationell samverkan: Samarbeta med globala kollegor och stakeholders för att säkerställa hög kvalitet, konsekvens och att deadlines hålls.
VI SÖKER DIG SOM
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av videoredigeringsverktyg
• Mycket goda kunskaper i engelska, då det är det primära arbetsspråket i kontakt med de europeiska kontoren
Det är meriterande om du har
• Goda kunskaper i Adobe Creative Suite
• Erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga projekt eller anpassning av material för olika marknader
För att lyckas i rollen
Är du en målmedveten och social lagspelare som trivs i internationella miljöer. Med ett starkt självledarskap driver du projekt självständigt och strukturerat mot deadlines, men har samtidigt fingertoppskänsla för när frågor behöver ställas. Eftersom du hanterar material på språk du inte själv behärskar, är du extremt noggrann och detaljorienterad för att säkra högsta kvalitet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Element Logic® optimerar lagerprestanda med hjälp av banbrytande teknik, AI-drivna mjukvaror och skräddarsydda lösningar som ökar effektiviteten, noggrannheten och skalbarheten. Vi är ett globalt teknikföretag grundat 1985, med över 950 medarbetare i 30 länder - specialiserade på intelligent lagerautomation och världens första och största AutoStoreTM-partner.
Med en stark innovationsdriven bakgrund hjälper vi företag inom olika branscher att nå sin fulla potential genom att automatisera arbetsflöden och förbättra logistikprocesser. Vår unika kombination av expertis, dokumenterad erfarenhet och engagemang - både för våra medarbetare och vår teknik - gör oss till den föredragna partnern för lager som vill ligga steget före.
På Element Logic® är våra medarbetare vår största tillgång. Det är deras mod, passion och pålitlighet som gör det möjligt för oss att leverera smartare lösningar som hjälper våra kunder att lyckas. Att optimera lagerprestanda är inte bara vårt motto - det är vårt uppdrag. Varaktighet, arbetstid, etc.
