Junior Logistics Coordinator - Konsultuppdrag i Eskilstuna
2025-09-09
Vi söker en driven Logistics Coordinator till ett konsultuppdrag i Eskilstuna. I rollen får du möjlighet att ta ansvar för hela orderkedjan, bygga relationer med återförsäljare och bidra till utveckling och effektivisering av processer.
Om rollen Som Logistics Coordinator är du en nyckelperson i orderprocessen och säkerställer att kunder och återförsäljare får rätt support. Du arbetar nära Pricing & Order Management-teamet och bidrar till digitalisering, automation och smartare arbetssätt. Du blir en betrodd partner över marknader och en del av ett engagerat team i Eskilstuna.
Detaljer Ort: Eskilstuna Omfattning: Heltid Uppdragets längd: 29/9-25 - 26/6-26
Dina ansvarsområden
Kontaktperson för återförsäljare och kunder med fokus på orderhantering
Support och utbildning i SAP-baserade ordergränssnitt
Kontroll av juridiska och administrativa dokument
Administration av rabatter och prisjusteringar
Kvalitetssäkring av dokumentation och godkännandeflöden
Överblick av maskinorder och hantering av avvikelser
Drivande i processförbättringar
Din profil
Förståelse för orderhantering, gärna SAP
Erfarenhet av kund- och partnersamarbete
Analytisk, strukturerad och lösningsorienterad
Van att prioritera under tidspress
Kunskap i Power BI är meriterande
Kommunikativ på engelska, fler språk är ett plus
Varför det här uppdraget passar dig Du vill utvecklas i en internationell miljö och bidra med energi, engagemang och idéer till ett team som värdesätter samarbete och förbättring.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904
