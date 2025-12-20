Junior Laboratory Engineer
2025-12-20
Vill du arbeta nära tekniken och bidra till utvecklingen av nästa generations hållbara och högpresterande produkter? Nu söker vi en Laboratory Engineer med fokus på motorers körbarhet och kalibrering till en tekniskt avancerad test- och verifieringsmiljö.
I rollen kombinerar du praktiskt laboratoriearbete med analys, utredning och utveckling. Du blir en viktig del i arbetet med att säkerställa optimal funktion, prestanda och körbarhet i bränsledrivna produkter - både ur ett hårdvaru- och mjukvaruperspektiv.
Rollen erbjuder stor variation, många kontaktytor och möjlighet att arbeta i en expansiv miljö där innovation, kvalitet och teknisk nyfikenhet står i centrum.
