Junior konsult inom Supplier Quality & Administration
Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Linköping
2026-04-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du ta steget in i industrin och bygga en karriär inom kvalitet och leverantörsstyrning? Här får du möjligheten att arbeta nära Supplier Quality Managers och bli en viktig del i att säkerställa struktur, kvalitet och effektiva processer.
Det här är rollen för dig som vill kombinera administration med verklig påverkan i en teknisk miljö - där ditt arbete gör skillnad varje dag.
Det här kommer du göra
Du stöttar Supplier Quality Managers i deras dagliga arbete och bidrar till att hålla ihop viktiga kvalitetsprocesser genom att:
Säkerställa att dokumentation är korrekt, uppdaterad och tillgänglig Hantera administrativa och koordinerande uppgifter Skapa struktur i informationsflöden och dokumenthantering Vara en central supportfunktion i arbetet med leverantörskvalitet
Du får en värdefull inblick i hur kvalitetsarbete inom industrin fungerar i praktiken - en perfekt start för vidare utveckling inom området.
Vi söker dig som:
Har 1-3 års erfarenhet av administrativt arbete eller liknande Har erfarenhet av dokumenthantering och gillar struktur Är noggrann och har en stark känsla för ordning Är kommunikativ och serviceinriktad Talar flytande svenska och har goda kunskaper i engelska
Meriterande:
Utbildning inom kvalitet eller närliggande område Erfarenhet från industri eller teknisk verksamhet
Uppdragsinformation
Linköping Heltid (100%) Främst på plats, viss möjlighet till hybridarbete 1 juli 2026 - 31 mars 2027 Möjlighet till förlängning finns Säkerhetsprövning krävs innan start Sista dag att ansöka är 31 maj 2026
En perfekt möjlighet för dig som vill växa inom kvalitet, industri och leverantörsstyrning - och ta ett tydligt nästa steg i karriären.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7635485-1968248". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
582 19 (visa karta
)
582 19 LINKÖPING Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9877510