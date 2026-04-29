Junior Konstruktör
2026-04-29
Publiceringsdatum2026-04-29Om företaget
Vill du kickstarta din ingenjörskarriär och arbeta med verkliga kundprojekt? Vi söker nu en junior konstruktör till SIGI Europe i Ängelholm.
SIGI Europe AB ingår i den internationella koncernen Southworth International Group (SIGI), som är en global aktör inom lyft- och positioneringsutrustning med verksamhet i flera länder, inklusive USA, Sverige, Tyskland och Kina.
I Europa arbetar bolaget bland annat med varumärken som Marco och Hymo, som är välkända inom kundanpassade lyftlösningar.Arbetsuppgifter
Du arbetar med mekanisk konstruktion i kundspecifika projekt, främst i en engineer-to-order (ETO)-miljö. Rollen innebär att du successivt tar mer ansvar och bidrar till både kundorder, intern produktionsutrustning och produktförbättringar.
Du följer hela konstruktionsprocessen - från koncept till färdiga ritningar och tillverkningsdokumentation. Arbetet sker både självständigt och i team, och du får en strukturerad introduktion i våra verktyg och arbetssätt.
Du blir en del av ett designteam på cirka 13 personer med fokus på samarbete och utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta fram komplett tillverkningsdokumentation för frigivna konstruktioner
• Skapa ingenjörsritningar
• Förbereda underlag i interna system (SIGI)
• Säkerställa att konstruktioner uppfyller relevanta standarder (t.ex. Maskindirektivet och EN 1570)
• Leverera dokumentation enligt tidsplan
• Säkerställa att dokumentationen är komplett och tydlig för produktion och inköp
• Kommunicera förändringar i dokumentation till berörda parter
Din bakgrund/Dina egenskaper
• Har en ingenjörsexamen inom maskinteknik alternativt CAD-utbildning på YH eller liknande.
• Är i början av din karriär eller har något års erfarenhet.
• Meriterande om du har en bakgrund från tillverkningsindustrin.
• Har erfarenhet av 3D-modellering, meriterande om du arbetat i Solidworks program.
• Har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift (fler språk är meriterande)
• Är målinriktad, ansvarstagande och trivs med ordning och reda.
• Är jordnära, prestigelös och trivs med att arbeta i team
Vi erbjuder dig
• En utvecklande roll i en teknisk miljö
• Varierande arbetsuppgifter och projekt
• Stöttning från erfarna kollegor
• En arbetsplats med stark teamkänsla
Information och kontakt
För mer information kontakta Jeanette Rålin 0701525161, Jeanette@wikan.se
Tjänsten börjar som en visstidsanställning hos Wikan Personal, med stor möjlighet till fortsatt anställning hos kund.
Urval och intervjuer tillämpas löpande.
Tillträde snarast.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
262 31 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Sigi Europe AB Kontakt
Tina Persson Balkemo tina@wikan.se +46 76 506 78 21 Jobbnummer
9882486