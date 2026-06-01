Junior Key Account Manager
2026-06-01
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa och kickstarta din karriär inom försäljning? Vi söker en juniorstjärna med glöd, driv och stort intresse för nya generationens livsmedelsprodukter.
Gillar du dessutom glass och hälsa – då är det här rätt plats för dig!
Om Lohilo Foods AB (publ)
Lohilo Foods grundades 2008 med rötterna djupt förankrade i Småland. Vi är ett snabbväxande foodtech-bolag som levererar till tusentals kunder runt om i Sverige. Med huvudkontor i Växjö och en tydlig vision om att leverera nästa generations livsmedelsprodukter, fortsätter vi att utmana och förnya livsmedelsbranschen
Vi har vuxit internationellt och finns idag i Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Kina – och fler marknader tillkommer. I vår portfölj hittar du välkända varumärken som LOHILO, Alvestaglass, Järnaglass, Bubbies, Superfruit, Kleen och Boujee.
Vår kultur & våra värderingar
På Lohilo tror vi på att framgång skapas tillsammans. Vi är ett tight team med högt i tak, där nya idéer välkomnas och där varje person får ta plats och påverka. Tempot är högt, engagemanget ännu högre – och vi har roligt på vägen.
Våra värderingar genomsyrar allt vi gör:
Driv & ambition – Vi gillar människor som vågar tänka stort och tar initiativ.
Äkthet – Vi är ärliga med varandra, med våra kunder och med oss själva.
Samarbete – Våra bästa resultat når vi när vi hjälps åt över avdelningsgränserna.
Innovation – Vi utför inte bara – vi ifrågasätter, förbättrar och utvecklar.
Passion för produkten – Vi tror på våra varumärken och det syns i allt vi gör.
Tjänsten
Som Junior Key Account Manager hos oss i Växjö får du en unik möjlighet att lära dig KAM-rollen från grunden – med tätt stöd av en erfaren KAM-kollega med 20 års erfarenhet av försäljning och KAM-arbete. Du får en trygg start med en mentor som vet precis vad som krävs för att lyckas i rollen.
Du arbetar tätt med vårt säljteam och marknadsavdelningen, och ansvarar för att stötta och bygga relationer med våra kunder inom dagligvaruhandeln, fackhandel och online.
Du kommer bland annat att:
Bearbeta och vårda relationer med befintliga kunder på enhets- och centralnivå
Stötta i kundmöten, presentationer och förhandlingar) Successivt ta eget ansvar för kunder och affärer, med stöd från erfarna kollegor.
Följa upp försäljningsdata och analysera utfall mot mål
Bidra till att bredda och utveckla affärerna ute hos kund
Identifiera nya affärsmöjligheter och samarbeten
Du rapporterar till Försäljningschef och arbetar nära övriga funktioner inom sälj, marknad och inköp (Samarbeta med kollegor inom sälj, marknad och inköp)
Bevaka trender och konkurrenter på livsmedelsmarknaden
Om dig
För att lyckas i rollen behöver du inte ha åratals erfarenhet – men du måste ha drivet, engagemanget och viljan att lära dig. Du ser helheten, är lyhörd hos kund och är snabb på att identifiera möjligheter. Med din positiva energi bidrar du till stämningen, både internt och externt.
Vi söker dig som:
Har relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, marknadsföring eller försäljning
Har 0–2 års erfarenhet av försäljning, kundservice eller liknande (praktik räknas)
Är datadriven och van att arbeta strukturerat och analytiskt
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort, då resor förekommer som en naturlig del av tjänsten
Är nyfiken, proaktiv och förtroendeingivande – gärna med en stor passion för glass och hälsa!
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du:
Affärsmässig och resultatinriktad – du motiveras av att växa och nå mål
Relationsskapande – du bygger förtroende snabbt och har lätt för att skapa kontakt
Självgående och initiativrik – du tar ansvar och driver dig själv framåt
Kreativ och lösningsorienterad – du ser möjligheter där andra ser hinder
En äkta Lohilo-ambassadör med passion för våra produkter och varumärken
Vi erbjuder
Mentorskap från dag ett – Du får lära av en KAM-kollega med 20 års erfarenhet som guidar dig i rollen.
Tjänstebil – Ingår i tjänsten från start.
Karriärmöjligheter – Vi växer snabbt och vill att du växer med oss.
Riktigt bra kollegor – Ett engagerat team som hjälps åt och har kul på jobbet.
Produktförmåner – Tillgång till våra produkter. Glädjen med att jobba med nästa generations livsmedelsprodukter.
Ansökan
Sista ansökningsdag är 30 juni 2026. Tjänsten tillträds 1 september 2026. Eftersom vi kan komma att tillsätta tjänsten tidigare rekommenderar vi att inte vänta med att skicka in din ansökan.
Skicka CV och personligt brev till jobb@lohilofoods.com
och märk ditt mail med referensen "Junior KAM". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: jobb@lohilofoods.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior KAM".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lohilo Foods AB (publ)
(org.nr 556740-7050)
Hejaregatan 30
)
352 46 VÄXJÖ
För detta jobb krävs körkort.
Lohilo Foods AB publ
