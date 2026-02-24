Junior IT-tekniker
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du ta ett första steg i karriären och vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle?
Försvarsmakten söker nu en junior IT-tekniker till FMTIS Ledningsstödsenhet (LSE) Genomförandeavdelning Stockholm. LSE stödjer Högkvarteret och Försvarsmaktens adresser i Stockholm avseende drift och underhåll av lednings- och insatssystem i samtliga beredskapsnivåer, både nationellt och internationellt. Vårt uppdrag är unikt och ställer stora krav på kvalitet, säkerhet och integritet. Vi skall förutom att klara uppdrag här och nu, även rusta för att kunna möta framtida krav. Vi ser att du delar våra ambitioner och hoppas att du vill bli en av oss.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi arbetar i en utvecklande miljö präglat av en serviceinriktad arbetsform med ambition, teknisk kompetens och möjlighet till personlig utveckling och söker dig som gillar nya utmaningar och med stark ansvarskänsla driver ditt eget arbete framåt med ett lösningsorienterat arbetssätt. De verksamheter vi stödjer är föränderliga och vår leverans skall möta dessa behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara kontorsstöd och användarsupport till verksamheten genom förebyggande och avhjälpande underhållsarbete samt driftsättningar av IT-utrustning. I arbetet ingår bland annat ärendehantering, omsättning och installation av klienter och annan ändutrustning samt hantering av arbetsplatser (ställa iordning, flytta, avveckla). Huvuddelen av arbetet sker på plats hos slutanvändare, därför är det bra om du har vana att arbeta nära verksamheten.
Arbetet är omväxlande och utförs huvudsakligen i Försvarsmaktens lokaler och anläggningar i Stockholm.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar, där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriär rörlighet. Förutom att du kommer att lära dig våra interna system och processer, lägger vi stor vikt på säkerhetsutbildning.
Vi har ett flertal olika förmåner, bland annat:
* Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina individuella karriärmål
* Tre timmar träning i veckan på arbetstid samt ersättning för träningskläder och startavgifter
* Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på ålder
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla lön och semesterdagar mot extra pensionsavsättning

Publiceringsdatum 2026-02-24

Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med inriktning data, IT, kundsupport eller motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-Körkort
• Svenskt medborgarskap
Meriterande
• liknande roll som IT-tekniker och/eller supporttekniker, gärna on-site
• arbete i 1st-line support
Vi är övertygade om att en blandad grupp i olika åldrar och med olika bakgrund skapar ett starkt och robust arbetslag och en dynamisk och sund arbetsmiljö.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är i början av sin karriär då detta är en instegs roll. Har du nyss eller ska snart ta gymnasieexamen samt är den som alla kommer till då det gäller IT-frågor kommer du passa bra hos oss.
Du är en god lagkamrat samtidigt som du tar initiativ och eget ansvar. Du är serviceinriktad, handlingskraftig samt har en god planeringsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
I Försvarsmakten benämns tjänsten "Drifttekniker".
Befattningen är en civil tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader. Tjänsten är en heltidstjänst och arbetsorten är Stockholm.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-10
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas på svenska som beskriver varför du är mest lämpad för detta jobb.
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Liselotte Burvall.
För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta Hanna Ottosson.
Samtliga personer nås genom växeln: 08-788 75 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt Försvarsmaktens lönemodell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9759391