Junior IT-Support / Servicedesk Support Specialist till Tietoevry
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
Tietoevry är ett ledande företag inom digital omvandling och erbjuder integrerade IT-lösningar till både företag inom näringslivet och den offentliga sektorn. De spelar en betydande roll i den digitala sfären och utnyttjar sin programvara och tjänster för att utveckla verktyg och lösningar som underlättar vardagen för en stor mängd människor. Genom att hjälpa företag att förnya sina verksamheter genom modernisering, digitalisering och innovation skapar de nya möjligheter som bygger på öppenhet, samarbete inom innovation och ett omfattande ekosystem. Här får du möjligheten till att växa med utmanande och stimulerande arbetsuppgifter. Vidare får du kontinuerligt stöttning genom utvecklande och coachande samtal. Detta kombineras med en stark kultur som bygger på hög transparans och en stor dos teamanda.
Om tjänstenRollen som supporttekniker hos Tietoevry handlar primärt om att erbjuda support till en av Tietoevrys största kunder. Rollen är dynamisk och varierande, då du förväntas erbjuda support inom områden såsom Office 365, MS Office, Windows, Windows Server, nätverk, brandväggar, WiFi, säkerhet, backup, Active Directory och Mac.
Ansvarsområden:
Tillhandahålla kvalitativ support genom telefon, mail och chatt för slutanvändare hos kund.
Leverera lösningar på de ärenden som berör tekniska frågor eller problem.
Felsökning och åtgärdande av tekniska problem med hjälp av fjärrstyrnings-, och automatiseringsverktyg.
Vara delaktig i förbättringsprocesser för incident, förändring och problemhantering.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi letar efter dig som har en fallenhet för att ge kvalitativ service. För att passa bra i tjänsten ser vi att du har en approach som präglas av en hög grad av kundfokus och service. Vidare är du fokuserad på att nå resultat och utvecklas över tid. Att sätta mål och jobba mot dem, individuellt och i team, är något som känns naturligt för dig. Du är en person som fungerar bra i grupp som innehar en hög standard av ärlighet och konsekvens i sina handlingar. Likt andra i teamet, förväntas du vara flexibel och öppen för att utvecklas då du kommer ta dig an en varierande mängd olika ärenden. Du är kommunikativ, samarbetsvillig och sprider positiv energi. Du har både förmågan att identifiera problem samt hitta lösningar till dessa.
Vidare ser vi gärna att du:
Har minst ett års erfarenhet av antingen teknisk support eller kundtjänst/service.
Påvisar en stark motivation och ett intresse för att utvecklas inom IT samt att arbeta mot större kunder.
Kan uttrycka dig obehindrat i både svenska och engelska
Övrig information Plats: Solna, Stockholm
Omfattning: 100%
Det här är ett konsultuppdrag på 6 månader med möjlighet till överrekrytering, du blir initialt anställt hos Asta Agency och arbetar som konsult hos företaget. För rätt person finns det goda möjligheter till en överrekrytering hos företaget.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till kandidat@astaagency.se
.
Om Asta AgencyAsta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Ersättning
