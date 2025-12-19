Junior IT-projektledare
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2025-12-19
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Karlstad
, Kristinehamn
, Sigtuna
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Vår vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Till EDIT - Enheterna för Digitalisering och IT söker vi en junior projektledare.
Enheterna ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av den digitala arbetsplatsen och skapar förutsättningar för morgondagens digitalisering. I det ingår bland annat användarstöd, verksamhetsutveckling, systemutveckling, processkartläggning, hantering av hårdvara, IT-infrastruktur, applikationer samt system för våra användare som finns på hela myndigheten.
Myndigheten är i en expansionsfas där digitalisering och utveckling inom IT är prioriterade områden. Alla större uppdrag inom vår IT-verksamhet driver vi i projektform och vi behöver nu förstärka med ytterligare projektledare.
Vi söker dig som är i början av din karriär som projektledare och för att passa i rollen tror vi att du behöver vara nyfiken, prestigelös och ha lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du har lätt för att skapa och vårda relationer och kan hantera flera mindre projekt samtidigt.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår:
- Du kommer framför allt att leda interna projekt inom vår IT-verksamhet från start till mål. Uppgifterna kan variera beroende på projekt men gemensamt är att du leder och samordnar alla aktiviteter från, till exempel, behovsanalys och utveckling till test, implementation och överlämning till förvaltning.
- Du samarbetar med bland annat styrgrupper, beställande organisationer, förvaltningsledare, IT-arkitekter, externa konsulter och andra projektledare.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som:
- är i början av din karriär som projektledare och har en nyligen uttagen relevant akademisk examen inom projektledning, IT eller utbildning som vi bedömer som likvärdig
- har något års erfarenhet som projektledare inom IT i Windows miljö
- har grundläggande kunskap om IT-infrastruktur, IT-arbetsplats eller digitalisering
- är strukturerad och kan uttrycka dig pedagogiskt och tydligt i tal och skrift
Det är meriterande, men inget krav, om du har erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor och/eller i en organisation med höga säkerhetskrav.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du arbeta i enlighet med våra förhållningssätt. Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig och ska ses som en helhet där de bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade. Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Vår IT- och digitaliseringsverksamhet består i nuläget av ca 60 personer inom avdelningen för verksamhetsstöd och finns på två kontor, i Karlstad och Stockholm.
Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att till del arbeta på distans. Det finns möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns förmånliga semestervillkor. https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschefer Johan Fallström eller Henric Aineström. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 9 januari 2025 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb
(org.nr 202100-5984) Arbetsplats
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Jobbnummer
9657939