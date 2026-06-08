Junior IT Migration Coordinator - Göteborg
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden Aktiebolag i Göteborg
, Jönköping
, Malmö
, Örebro
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Vi söker två strukturerade och drivna IT Analyst / Project Coordinators för ett uppdrag inom applikationsmigrering. Under den första delen av uppdraget krävs arbete på plats på heltid. Därefter förväntas konsulten vara på plats tre dagar i veckan.
I rollen kommer du att arbeta tätt tillsammans med projektledare, arkitekter och tekniska team samt stötta under hela migreringsprocessen – från planering och koordinering till testning, UAT, Go-Live och överlämning till förvaltning.
Ansvarsområdena omfattar koordinering av applikationsmigreringar, uppföljning av aktiviteter, risker och beroenden samt säkerställande av att nödvändiga krav och förutsättningar är identifierade inför varje migrering. Rollen kombinerar IT-analys med projektkoordinering och har ett starkt fokus på struktur, samverkan och kommunikation mellan verksamhet, IT och externa leverantörer.
Uppdraget passar dig som har erfarenhet som exempelvis IT-projektkoordinator, IT-analytiker, PMO, Service Manager eller junior projektledare och som trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor.
Obligatoriska kvalifikationer
Erfarenhet av ServiceNow, Jira, Excel eller liknande verktyg.
God förståelse för IT-miljöer samt hur applikationer, integrationer och systemberoenden samverkar.
God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska.
Erfarenhet av att planera, koordinera och följa upp aktiviteter och leveranser.
Erfarenhet av arbete i gränslandet mellan verksamhet och IT.
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Applikationsmigreringar eller större transformationsinitiativ.
IT Service Management (ITSM).
Arbete inom större, komplexa eller reglerade organisationer.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: Omgående
Slutdatum:2026-12-31
Option :Möjlighet till förlängning
Sista ansökningsdagen: 2026-06-12
Ort: Göteborg (hybird)
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7874324-2042496". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Drottninggatan (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9953689