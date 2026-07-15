Junior innesäljare B2B
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2026-07-15
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Vi söker en junior B2B-säljare som vill bygga vidare på sin erfarenhet inom försäljning!
Arbetsuppgifter:Har du arbetat med telemarketing, dörrförsäljning eller annan uppsökande försäljning och vill ta nästa steg? I rollen som junior innesäljare arbetar du med att identifiera affärsmöjligheter, boka möten och skapa nya kundrelationer på företagsmarknaden. Du ansvarar för att kontakta beslutsfattare, presentera företagets tjänster och driva affärer framåt. Rollen passar dig som vill utvecklas inom B2B-försäljning och lära dig mer om långsiktigt relationsbyggande.Publiceringsdatum2026-07-15Kvalifikationer
Vi söker dig som har cirka ett års erfarenhet av uppsökande försäljning.
För att trivas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av telemarketing, dörrknackning eller liknande försäljning
Talar och skriver svenska obehindrat
Har god datorvana
Förstår vikten av kundbemötande och service
Är van att arbeta mot uppsatta mål
Har avslutad gymnasieutbildningDina personliga egenskaper
Du är en person som trivs med att skapa nya kontakter och har ett starkt affärsfokus.
Vi ser gärna att du:
Är resultatorienterad
Har god initiativförmåga
Är uthållig och disciplinerad
Tycker om att bygga relationer
Har ett professionellt sätt att kommunicera
Vill utvecklas inom försäljning och affärer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta
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119 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10003279