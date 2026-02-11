Junior inköpare till sommarjobb
OIO Väst AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-02-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans med vår kund söker vi nu efter en sommarjobbare till företagets inköpsavdelning. Rollen startar på deltid för upplärning under maj månad och går sedan över till heltid under hela sommaren, juni till augusti. Tjänsten riktar sig primärt till dig som studerar en utbildning inom inköp- och/eller logistik där du söker ett meriterande sommarjobb.
Om tjänstenDu kommer att bli del av ett inköpsteam som idag består av åtta personer som arbetar internationellt med utgångspunkt på centrala Hisingen i Göteborg. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter i rollen som junior inköpare kommer vara att arbeta med orderläggning, leveransbevakning samt hantering av eventuella avvikelser i flödet. I dialog med produktionen kommer du även att arbeta med att korrigera och skicka prognoser till befintliga leverantörer baserat på det komponentbehov produktionen har. Nedan följer exempel på vad en vanlig arbetsdag kan innefatta.
Administrera och genomföra orderläggning i enlighet med prognoser
Följa upp att leverantörer bekräftar lagd order
Arbeta proaktivt för att minimera störningar i leveranser av material
Övervakning av leveranser samt hantera eventuella avvikelser
Vi söker dig somStuderar en eftergymnasial utbildning inom inköp- och/eller logistik och kan arbeta hela sommaren med start i maj
Besitter goda kunskaper i MS Office där primärt Excel är viktigt för tjänsten
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är starkt meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom inköp- och/eller orderläggning samt om du har vana av arbete i ett ERP-system.
För att lyckas i denna roll krävs det att du är uppmärksam på detaljer och därmed har en stark förmåga att vara noggrann. Du arbetar strukturerat och systematiskt genom att på egen hand planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Detta innefattar även att du tar stort självständigt ansvar när/om något inte blir som planerat. Vidare är det viktigt att du är kommunikativ och mån om såväl interna som externa samarbeten.
Om vår partnerVår kund är ett etablerat bolag inom tillverkningsindustrin med global närvaro. Företaget arbetar med avancerade tekniska produkter och värdesätter innovation, ansvarstagande och samarbete. Inköpsfunktionen spelar en central roll i att säkerställa en kostnadseffektiv och hållbar leveranskedja vilket också gör att dina kontaktytor kommer att vara många.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag där blir anställd som konsult hos oss på OIO.
Övrig infoOmfattning: Kontorstider - deltid under maj månad - heltid juni - augusti
Start: 1 Maj 2026
Placering: Göteborg, Hisingen
Kontaktperson: Dino Segetalo
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Timlön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9737636