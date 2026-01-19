Junior Industrialiseringsingenjör
2026-01-19
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
En lagerverksamhet inom tillverkande industri står inför ökade produktionsvolymer och behöver stärka arbetet med internlogistik. I rollen som industrialiseringsingenjör får du en central position i att utveckla, effektivisera och standardisera flöden och arbetssätt för att skapa en robust och framtidssäker logistik.
ArbetsuppgifterAnalysera och förbättra logistikflöden genom att kartlägga processer, identifiera flaskhalsar och driva kostnadseffektiva förbättringar i lager och interna flöden
Utveckla och standardisera arbetssätt, metoder och standarder för kontinuerliga förbättringar
Planera, leda och driva förändrings- och utvecklingsprojekt inom logistik, inklusive förstudier, investeringsunderlag och uppföljning mot mål
Implementera och optimera digitala verktyg och affärssystem för att förbättra och automatisera logistiken
Samla in, analysera och följa upp data och nyckeltal för att stödja beslut och förbättringsarbete
Hålla interna utbildningar och presentationer
Samarbeta tvärfunktionellt med leverantörer, produktion och andra siter för att utveckla hållbara och effektiva logistiklösningar
Krav1-3 års arbetslivserfarenhet inom produktion eller tillverkande industri med fokus på internlogistik
Akademisk utbildning som lägst högskoleingenjör
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av LEAN och förbättringsarbete
Kunskap om lagerautomatisering och materialhantering i interna flöden
Erfarenhet av att utveckla och införa standardiserade processer och arbetssätt inom logistik
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
