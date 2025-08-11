Junior HR-administratör - Perfekt start för din HR-karriär!

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Göteborg
2025-08-11


Publiceringsdatum
2025-08-11

Beskrivning
Vi söker en noggrann och serviceinriktad HR-administratör till ett spännande konsultuppdrag i Göteborg.

Rollen passar dig som är i början av din HR-karriär och vill bygga erfarenhet inom personaladministration och HR-processer. Du blir anställd av oss och uthyrd till vår kund.

Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater - vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven.

Dina arbetsuppgifter
Stötta HR-processer inom anställningar, avslut, förlängningar och arbetsrättsliga frågor

Hantera administration kopplat till trainee- och expatprogram samt pensionsärenden

Uppdatera och underhålla personalregister, inklusive uppgifter om anställningshistorik, försäkringar, frånvaro, löneutveckling och interna förflyttningar

Säkerställa korrekt och konfidentiell hantering av personaldokumentation

Ge grundläggande information om HR-policyer och rutiner till medarbetare

Bidra med övrig HR-administrativ support vid behov

Kvalifikationer
Skall-krav

0-2 års erfarenhet av HR-administration eller liknande administrativ roll

Eftergymnasial utbildning inom HR, personalvetenskap, företagsekonomi eller motsvarande

God organisatorisk förmåga och noggrannhet

Förmåga att hantera konfidentiell information med integritet

Goda kommunikativa färdigheter och samarbetsförmåga

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Meriterande

Grundläggande förståelse för arbetsrätt

Erfarenhet av personaladministrativa system

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid

Start: 18 augusti 2025

Slut: 31 december 2025

Plats: Göteborg

Anställningsform: Konsultuppdrag - du blir anställd av oss och uthyrd till vår kund

Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!

Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-12
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/641".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962)

Arbetsplats
Q i Syd

Jobbnummer
9453536

