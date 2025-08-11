Junior HR-administratör - Perfekt start för din HR-karriär!
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Göteborg
2025-08-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Publiceringsdatum2025-08-11Beskrivning
Vi söker en noggrann och serviceinriktad HR-administratör till ett spännande konsultuppdrag i Göteborg.
Rollen passar dig som är i början av din HR-karriär och vill bygga erfarenhet inom personaladministration och HR-processer. Du blir anställd av oss och uthyrd till vår kund.
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater - vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven.Dina arbetsuppgifter
Stötta HR-processer inom anställningar, avslut, förlängningar och arbetsrättsliga frågor
Hantera administration kopplat till trainee- och expatprogram samt pensionsärenden
Uppdatera och underhålla personalregister, inklusive uppgifter om anställningshistorik, försäkringar, frånvaro, löneutveckling och interna förflyttningar
Säkerställa korrekt och konfidentiell hantering av personaldokumentation
Ge grundläggande information om HR-policyer och rutiner till medarbetare
Bidra med övrig HR-administrativ support vid behovKvalifikationer
Skall-krav
0-2 års erfarenhet av HR-administration eller liknande administrativ roll
Eftergymnasial utbildning inom HR, personalvetenskap, företagsekonomi eller motsvarande
God organisatorisk förmåga och noggrannhet
Förmåga att hantera konfidentiell information med integritet
Goda kommunikativa färdigheter och samarbetsförmåga
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Grundläggande förståelse för arbetsrätt
Erfarenhet av personaladministrativa systemAnställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Start: 18 augusti 2025
Slut: 31 december 2025
Plats: Göteborg
Anställningsform: Konsultuppdrag - du blir anställd av oss och uthyrd till vår kund
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962) Arbetsplats
Q i Syd Jobbnummer
9453536