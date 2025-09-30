Junior Frontendutvecklare - För dig som brinner för UI/UX
2025-09-30
Företaget
Vi söker nu en junior frontendutvecklare som vill vara med och förbättra användarupplevelsen på en modern och global iGaming-plattform. Företaget har sitt ursprung inom onlinespel men har idag utvecklats till en av branschens mest tekniskt drivna aktörer.
I rollen arbetar du både med publika webbplatser och interna verktyg. Tillsammans med teamet blir ditt fokus att utveckla snabba, användarvänliga och genomtänkta gränssnitt. Du kommer att arbeta nära UX-designers, produktägare och analys-team för att driva användardrivna förbättringar.
Rollen passar dig som är i början av din karriär och vill växa i en miljö där kunskapsdelning och utveckling står i centrum.
Om tjänsten Utveckla användargränssnitt i React och TypeScript
Förbättra UI och UX i både externa och interna produkter
Samarbeta med design, produkt och analys för att förstå användarnas behov
Skriva modern och underhållbar kod
Vara en del av ett engagerat team som delar kunskap och utvecklas tillsammans
Din kompetens
Grundläggande erfarenhet av React, JavaScript/TypeScript och CSS/SCSS
Intresse för användarupplevelse, design och frontendutveckling
Nyfikenhet på data och hur användare interagerar med produkten
Förmåga att arbeta i team och kommunicera på både svenska och engelska
Det är meriterande om du har provat backendutveckling, exempelvis i Java, eller har erfarenhet av analytics och A/B-testning. Som person är du lösningsorienterad, nyfiken och motiveras av att skapa genomarbetade gränssnitt.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm, slussen
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner.
