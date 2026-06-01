Junior financial controller
Vill du arbeta i en affärsnära roll där du får kombinera analys, rapportering och utveckling i en dynamisk verksamhet? Vi söker nu en junior financial Controller med god erfarenhet av SAP för ett konsultuppdrag med omgående start.
Om uppdraget
I rollen som Financial Controller ansvarar du för uppföljning, analys och rapportering av finansiella resultat. Du arbetar nära verksamheten och stöttar organisationen med ekonomiska insikter, budgetarbete och förbättring av interna processer. Rollen innebär många kontaktytor och passar dig som trivs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och god möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Ansvara för finansiell rapportering och månadsuppföljning
Erfarenhet av transfer pricing
Delta i budget-, prognos- och bokslutsarbete
Genomföra analyser av kostnader, resultat och nyckeltal
Säkerställa kvalitet i ekonomiska processer och rapporter
Arbeta löpande i SAP och bidra till utveckling av system och rutiner
Vara ett stöd till chefer och verksamhet i ekonomiska frågor
Vi söker dig som
Har akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Har erfarenhet av controlling eller kvalificerat ekonomiarbete
Har god erfarenhet av SAP
Är van att arbeta i Excel och hantera stora mängder data
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Är analytisk, strukturerad och lösningsorienteradDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann, självgående och har ett starkt affärsfokus. Du har lätt för att samarbeta med andra och trivs med att ta ansvar och driva arbetet framåt.
Vi erbjuder
Ett spännande konsultuppdrag i en professionell och framåtlutad organisation
Möjlighet att bidra och påverka ekonomiska processer
Kompetenta kollegor och en positiv arbetsmiljö
Goda möjligheter till fortsatt utveckling och framtida uppdrag
Urval och intervjuer sker löpande – välkommen med din ansökan redan idag!
Vid frågor, kontakta vår affärsområdeschef Ellinore pereira på Ellinore.pereira@awexia.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Awexia Executive Search AB
https://jobs.awexia.com
Hovslagargatan 5B (visa karta
)
111 48 STOCKHOLM Arbetsplats
