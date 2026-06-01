Supportmedarbetare inom Leasing och Fordon
2026-06-01
Bli en nyckelspelare hos en strategisk ledare inom remarketing för fordonsbranschen. Vår klient befinner sig i en spännande tillväxtfas där du får vara med och forma framtidens mobilitetslösningar i ett ambitiöst team.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Som supportmedarbetare hanterar du avancerade ärenden inom leasing och tjänstebilar för att säkerställa maximalt kundvärde. Du arbetar nära både kunder och interna team i en roll som kombinerar service med affärsadministration.
Du erbjuds
Du erbjuds en plats i ett entreprenörsdrivet team med stora möjligheter till personlig utveckling. Här får du arbeta i en modern miljö med korta beslutsvägar och en kultur som präglas av samarbete och innovation.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett helhetsansvar för teknisk och administrativ support inom fordonsrelaterade tjänster, där du agerar brygga mellan kundens behov och interna processer.
Hantera inkommande 2nd line-ärenden via telefon, e-post och chatt
Administrera hela flödet för leasingavtal från ansökan till utbetalning
Ansvara för löpande hantering av tjänstebilar och personalbilsprocesser
Hantera administration kring löneavdrag och bruttolöneavdrag
Utföra digitala inventeringar och kvalitetssäkra dokumentation
Genomföra ägarbyten och hantera avtal i interna system
Arbeta aktivt med att optimera och förbättra administrativa rutiner
Vi söker dig som
Flytande kunskaper i svenska och god förmåga att kommunicera på engelska
Avslutad gymnasieutbildning
Goda kunskaper i Officepaketet
Erfarenhet av 2nd line support
Grundläggande kunskap om leasing och tjänstebilshantering
Erfarenhet av administration kring löneavdrag eller bruttolöneavdrag
Vana av att arbeta i en social roll inom service eller administration
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från bilbranschen
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller administration
Erfarenhet av processförbättring och optimering av arbetsrutiner
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "774AZ8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
