Tekniker med fordonsintresse till Work System i Tenhult
Work System Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2026-06-01
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Work System Sweden AB i Jönköping
, Nässjö
, Borås
, Växjö
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi fortsätter att växa i Tenhult och stärker nu teamet ytterligare med en tekniker!
Här får du arbeta praktiskt med installation av bilinredning och tillbehör i transportbilar - i en varierad roll där teknik, kvalitet och teamwork står i fokus.
Vi söker dig som har erfarenhet av praktiskt arbete med fordon eller teknik och som trivs i en roll där du får ta ansvar, utvecklas och arbeta tillsammans med engagerade kollegor.
Du blir en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens, stark laganda och mycket engagemang. Här hjälps vi åt, ställer upp för varandra och drivs av att leverera riktigt bra lösningar till våra kunder.
Om rollen:
Som Tekniker hos oss får du ett praktiskt och varierande arbete där du arbetar med installation och montering av bilinredning och tillbehör i transportbilar - från standardlösningar till mer specialanpassade kundprojekt.
Du installerar våra produkter i och på kunders fordon, främst transportbilar och pickups. Arbetet innefattar bland annat montering av inredning, extraljus, arbetsbelysning, takutrustning, inverter och pick-up-tillbehör.
Rollen är hands-on och omväxlande, där du arbetar med flera olika moment och tydligt ser resultatet av det du gör. I takt med att du utvecklas får du successivt ta dig an större kundprojekt och mer avancerade installationer.
För att lyckas i rollen kommer du få en gedigen introduktion, blir certifierad i vårt arbetssätt och utvecklas löpande genom vårt interna kompetensutvecklingsprogram WS Academy.
För att trivas i rollen tror vi att du...
• är praktiskt lagd, självgående, noggrann och har ett starkt intresse för fordon och teknik. Du trivs i ett arbete där du får arbeta hands-on, tänka lösningsorienterat och se tydliga resultat av det du gör.
Du är en positiv lagspelare som uppskattar struktur, kvalitet och effektivitet - samtidigt som du trivs i ett entreprenöriellt klimat med korta beslutsvägar.
Vi tror att flera av följande punkter stämmer in på dig:
Du har erfarenhet av elinstallationer inom fordonsteknik (12v eller 24v).
Du har tidigare arbetat som servicetekniker, tekniker, mekaniker, bilplåtslagare, skadereparatör eller liknande.
Du har ett tekniskt kunnande och är van att arbeta praktiskt
Du har grundläggande förståelse för 12v-system, exempelvis kring installation av extraljus, blixtljus, arbetsbelysning eller canbus-lösningar
Du har ett stort fordonsintresse och mekar gärna på fritiden
Erfarenhet från påbyggarbranschen är meriterande, men inget krav.
För tjänsten krävs B-körkort (manuellt) samt att du behärskar svenska i tal och skrift.
Vad får du hos oss?
Hos Work System får du mer än bara ett jobb – du blir en del av en stark gemenskap där alla bidrar till att göra skillnad.
Vi erbjuder dig:
Möjlighet att utvecklas genom vårt egenutvecklade kompetensutvecklingsprogram WS Academy
Stöd och samarbete med engagerade kollegor i ett Great Place to Work-certifierat företag
Marknadsmässig lön, ATF, vinstdelning, pension och försäkringar
Friskvårdsbidrag, friskvårdstid och sociala aktiviteter som AW:s, julfester och event
Work System – en av Sveriges bästa arbetsplatser
Varje år utvärderar Great Place to Work arbetsplatser utifrån trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser – och deras engagemang är en stor del av vår framgång.
2025 placerade vi oss på plats 12 på listan över Sveriges bästa arbetsplatser i kategorin medelstora bolag, 2026 hamnade vi på plats 15. Något vi är otroligt stolta över - och som vi ser som ett kvitto på vår kultur av gemenskap, glädje och laganda.Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Work System utvecklar, säljer och installerar utrustning till lätta transportbilar med fokus på att skapa säkrare, smidigare och mer effektiva arbetsdagar för yrkesproffs.
Sedan starten 2009 har vi vuxit kraftigt och är idag cirka 125 medarbetare. Vi finns representerade genom 15 egna anläggningar och 12 partners, med rikstäckning i Sverige - från Malmö i söder till Kiruna i norr. Utöver det är vi etablerade i 13 länder runt om i Europa.
Vår kultur präglas av entreprenörskap, korta beslutsvägar och en stark laganda. Våra värdeord – stolthet, enkelhet, snabbhet, ambassadör och glädje –- genomsyrar hur vi arbetar, samarbetar och utvecklas tillsammans.
Kollektivavtal
Moderbolaget Work System Sweden är inte kollektivavtalsanslutet. För oss är det viktigt med trygga villkor, öppen dialog och respekt för varje medarbetares val – vi uppmuntrar därför våra medarbetare att vara medlemmar i fackförbund om de önskar. Läs mer om hur vi arbetar med villkor och anställningstrygghet på vår karriärsida.
Praktisk information
Plats: Tenhult (huvudkontor)
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning)
Arbetstider: Måndag–fredag, 07:00–16:00 (flex)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön + vinstdelning, pension och försäkringar enligt avtal
Lönespann: 28 000–32 000 kr + vinstdelning (kvartalsvis bonusmodell)
Förmåner: Utbildningar via WS Academy, friskvårdsbidrag, friskvårdstid, hälsofrämjande aktiviteter, AW:s, julfester och teamaktiviteter i världsklass 🎉
Är du redo?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden är slut – skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Work System Sweden AB
(org.nr 556782-6713), http://www.worksystem.se
Industrivägen 11B (visa karta
)
561 61 TENHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9940484