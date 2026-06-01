Jobbgaranti 2026 - Intresseanmälan för omvårdnadsstudenter
2026-06-01
Jobbgarantin innebär att du som omvårdnadsstudent erbjuds en heltidstjänst som
undersköterska/vårdare inom äldreomsorgen eller stödassistent inom funktionsstöd.
Jobbgarantin omfattar endast studenter med en examen från vård- och
omsorgsprogrammet vid Örnsköldsviks gymnasium.
Intresseanmälan för jobbgarantin ska ske inom tio månader efter examen. Vid
anställning tillämpas sex månaders provanställning med avsikt att övergå till en
tillsvidareanställning. Tackar du som sökande nej till ett jobberbjudande upphör rätten
till jobbgarantin.
Placering och tillträde sker utifrån verksamheternas behov.
Välkommen att skicka in din intresseanmälan!
Arbetsuppgifter
Våra verksamheter består av:
Särskilt boende (vård- och omsorgsboende)
Ordinärt boende (hemtjänst, nattpatrull och mobila teamet)
LSS-boende (boende med särskild service för vuxna, boende med särskilt service
för barn och ungdomar, korttidsvistelse)
Daglig verksamhet
Personlig assistans
Socialpsykiatri (boendestöd och serviceboende)
Ett arbete hos oss är mångsidigt och varierar utifrån de olika verksamheternas behov.
Utgångpunkten i vårt arbete är att utifrån genomförandeplan se till att våra brukare får
insatser av god kvalité. Vi utgår från individuella behov, främjar självständighet,
delaktighet och ser till att insatser utförs med respekt för brukares integritet och
självbestämmande, alltid med ett gott bemötande.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är social aktivering, måltidsstöd, inköp, personlig
hygien och medicin. Upprättande och uppföljning av genomförandeplaner, social
dokumentation samt andra administrativa uppgifter/ansvarsområden förekommer.
Kvalifikationer
För att ta del av jobbgarantin krävs:
Examen från vård- och omsorgsprogrammet vid Örnsköldsviks gymnasium.
Din intresseanmälan har inkommit inom tio månader från examensdatumet.
Utdrag ur belastnings- och/eller misstankeregister för verksamheter där
lagstiftning och/eller kommunen kräver det.
Laglig rätt att arbeta i Sverige.
För vissa tjänster finns ytterligare krav:
Körkort behörighet B (ordinärt boende)
Bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen för anställning med befattning
undersköterska
Bifoga examen och betyg med din ansökan.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Kommunal, Örnsköldsvik ornskoldsvik.m-norrland@kommunal.se 010-4429767
