Junior exportspeditör
2025-12-12
Har du ett intresse för logistik och vill arbeta i en internationell miljö där du är med och säkerställer att kritiska komponenter når kunder världen över? Då är detta rollen för dig!
Om kunden
Kunden är ett globalt teknikföretag som utvecklar lösningar för energiproduktion, transmission och lagring. De arbetar med allt från gasturbiner och kraftverk till hållbara energisystem som vindkraft och vätgas. Bolaget är en avknoppning och har verksamhet i över 90 länder. I Sverige är detta bolag särskilt starka inom kraftgenerering och industriella energilösningar, bland annat i Finspång.
Om rollen
Som exportspeditör blir du en del av ett engagerat team på cirka 25 personer som ansvarar för att leverera material till kunder som installerar nya gasturbiner. Du arbetar i en dynamisk miljö där tempot ibland är högt och flexibilitet är nyckeln. Rollen innebär att du koordinerar transporter inom Sverige, Europa och övriga världen - från att ta fram transportdokument och boka frakter till att följa upp leveranser och hantera avvikelser.
Du kommer att:
Skapa transportdokument och fakturor
Boka transporter med utvalda leverantörer och följa upp att gods blir lastat
Kommunicera med interna och externa parter på svenska och engelska
Hantera fakturor från transportleverantörer och säkerställa att dokumentation är korrekt
Arbeta i affärssystem och externa system för transportplanering
Arbetet är varierande och kräver både struktur och problemlösningsförmåga. Du är en viktig länk för att säkerställa att allt kommer fram i tid och med rätt kvalitet.
Vi söker dig som...
Har högskole- eller civilingenjörsutbildning inom logistik, transport eller likvärdig erfarenhet
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer
Trivs med att kommunicera och samarbeta i en miljö med många kontaktytor
Meriterande för tjänsten
Erfarenhet av olika fraktslag (sjö, väg, flyg) och transportlösningar
Kunskap om tullprocesser och leveransvillkor
Språkkunskaper i tyska eller spanska
Erfarenhet av upphandlingar och kostnadsmedvetenhet
Intresse för AI och digitala lösningar
Du erbjuds
Hos vår kund blir du en del av ett globalt teknikföretag som utvecklar lösningar för energiproduktion, transmission och lagring. Här får du arbeta i en stor och spännande verksamhet med många interna gränssnitt och internationella kontakter. Företaget satsar på utvecklingsmöjligheter och har en kultur där man stöttar varandra - ingen förväntas kunna allt från dag ett. Du får en introduktion med mentor, utbildningar och möjlighet att växa i rollen steg för steg.
Vi värdesätter gemenskap och trivsel. Avdelningen har en god stämning, och ordnar aktiviteter - här blir du en del av ett team som hjälps åt och har kul på vägen.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kunden. Publiceringsdatum2025-12-12Anställningsvillkor
Start: Februari 2026 eller enligt överenskommelse
Ort: Finspång
Omfattning: Heltid
Urval sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Processen
CV-urval
Intervju med Framtiden
Referenser
Intervju med kundföretaget
Beslut
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
