Junior ekonomiassistent kort uppdrag i Kista
2025-08-12
Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker, för kunds räkning, en noggrann och ansvarsfull junior ekonomiassistent för ett kort uppdrag på cirka 2 veckor, med eventuell förlängning. Du kommer främst att arbeta med att skanna och registrera fakturor i ett nytt ekonomisystem. Arbetet sker på plats hos kunden i Kista, Stockholm.
Skanna inkommande fakturor
Registrera fakturor i systemet
Säkerställa att informationen är korrekt inlagd Kvalifikationer
Noggrann och strukturerad
Grundläggande datorvana
Erfarenhet av administrativt arbete är meriterande, men inte ett krav
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Anställningsform och omfattning:
Visstidsanställning, ca 2 veckor, med möjlighet till förlängning
Heltid, arbete på plats i Kista, Stockholm
Startdatum:
Omgående eller enligt överenskommelse
Skicka CV så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Detta är ett heltidsjobb.
