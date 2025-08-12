Junior ekonomiassistent kort uppdrag i Kista

Soros Consulting AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2025-08-12


Publiceringsdatum
2025-08-12

Dina arbetsuppgifter
Vi söker, för kunds räkning, en noggrann och ansvarsfull junior ekonomiassistent för ett kort uppdrag på cirka 2 veckor, med eventuell förlängning. Du kommer främst att arbeta med att skanna och registrera fakturor i ett nytt ekonomisystem. Arbetet sker på plats hos kunden i Kista, Stockholm.


Skanna inkommande fakturor
Registrera fakturor i systemet
Säkerställa att informationen är korrekt inlagd



Kvalifikationer
Noggrann och strukturerad
Grundläggande datorvana
Erfarenhet av administrativt arbete är meriterande, men inte ett krav
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift


Anställningsform och omfattning:
Visstidsanställning, ca 2 veckor, med möjlighet till förlängning
Heltid, arbete på plats i Kista, Stockholm


Startdatum:
Omgående eller enligt överenskommelse


Så ansöker du
Skicka CV så snart som möjligt. Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Soros Consulting AB (org.nr 559130-2780)

Jobbnummer
9454441

