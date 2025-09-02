Junior ekonomiassistent
2025-09-02
Vi söker nu ekonomiassistent på cirka 60 % (tre dagar i veckan). Uppdraget är via Wise Professionals/Eqonomy och är placerat på Hisingen i närheten av Sankt Jörgens spa. Arbetet sker huvudsakligen på plats och startar så snart som möjligt, med slutdatum i mars - med chans till förlängning.
Om rollen
Denna roll är till ett mycket spännande företag med mindre kontor i Göteborg, som är del av en större internationell koncern. Man behöver nu utöka ekonomiavdelningen i Sverige med en ekonomiassistent. I rollen blir du ett viktigt stöd till en erfaren ekonomichef, får ta ansvar för uppgifter på egen hand med stor möjlighet att få utvecklas, och ta på dig mer arbetsuppgifter i takt med att du växer in i rollen. Det här är en bra möjlighet för dig som är i början av din karriär, och kan tänka dig jobba på deltid under en period som ett bra första insteg i karriären! Eller kanske studerar du på deltid och har möjlighet att arbeta en del vid sidan av? I den här rollen får du chansen att utvecklas, lära dig mycket och samtidigt bidra med ordning, struktur och engagemang på ekonomiavdelningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kund- och leverantörsreskontra
Hantering av leverantörsfakturor, in- och utbetalningar
Matchning, kontering och enklare avstämningar
Vara delaktig i implementeringen av nytt fakturasystem
Möjlighet att delta i månadsbokslut för den som vill utvecklas vidare
Om dig
Vi tror att du är relativt tidigt i din karriär, och tidigare har kommit i kontakt med ekonomi på något praktiskt vis. Kanske har du arbetat deltid, haft sommarjobb eller arbetat en kortare period med ekonomi.
Som person är du..
Fokuserad, nyfiken och ansvarstagande
Strukturerad och ordningsam, med respekt för deadlines
Social och prestigelös
Noggrann och duktig på att lära dig nya system och rutiner
När du blir en del av oss på Wise Professionals/Eqonomy
Som konsult hos Wise Professionals/Eqonomy erbjuds du alltid en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och anslutning till vårt kollektivavtal - inget är viktigare för oss än att du känner dig trygg i din anställning. På samma sätt som vi ställer höga krav på dig som konsult förväntar vi oss också att du ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Oavsett vart du befinner dig i din karriär så ska konsultrollen hos Eqonomy/Wise Professionals ge dig kunskap och erfarenhet som du kan bära med dig på nästa spännande utmaning.
Om du vill veta mer
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist Hanna Linde hanna.linde@wise.se
eller konsultchef Lisa Kayser, lisa.kayser@wise.se
För att söka rollen klicka på "sök rollen", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail.
Vi arbetar i denna process med löpande urval, vilket gör att vi kan komma att tillsätta rollen före sista ansökningsdatum, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
