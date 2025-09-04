Junior ekonomiadministratör vid LTH:s kansli
Lunds Universitet, LTH / Ekonomiassistentjobb / Lund Visa alla ekonomiassistentjobb i Lund
2025-09-04
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet, LTH i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vill du arbeta med ekonomiadministration i en stimulerande universitetsmiljö?
LTH:s ekonomiavdelning söker nu en engagerad och noggrann ekonomiadministratör som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra till vår viktiga verksamhet inom forskning och utbildning.
Ekonomiavdelningen är en del av LTH:s kansli och arbetar med uppföljning, budget och analys av fakultetens verksamheter. Vi ger beslutsunderlag till ledningen och stöd till institutionerna i deras ekonomistyrning. Vid behov bistår vi även med ekonomiadministration. Avdelningen består idag av sex medarbetare: fyra ekonomer, en ekonomiadministratör och en ekonomichef.
På kansliet har vi ett gott arbetsklimat med bland annat en aktiv trivselgrupp, som ordnar sociala aktiviteter och bidrar till gemenskapen.
Vi erbjuder
Som anställd vid Lunds universitet får du ta del av flera förmåner:
- Generös semester och tjänstepension
- Flextidsavtal för god balans mellan arbete och fritid
- Möjlighet till distansarbete enligt universitetets avtal
- En trygg och utvecklande arbetsmiljö i en statlig myndighet.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I din roll som ekonomiadministratör vid LTH:s kansli är dina huvudsakliga arbetsuppgifter olika sammanställningar av data, granskning av reseräkningar, skrivande av beslut, löpande ekonomiarbete såsom fakturering och bokföring. Du stödjer, informerar och samverkar med LTH:s chefer och ekonomer i ekonomifrågor och stödjer både kansliet och institutionerna, vilket gör att du får ett brett nätverk med många duktiga kollegor inom olika delar av LTH. Du har din placering på kansliet, men det kan även bli aktuellt med uppdrag på våra institutioner, där du kommer närmare vår forsknings- och utbildningsverksamhet.
Vi arbetar flexibelt inom avdelningen och anställningens innehåll kan förändras i takt med verksamhetens behov, vi söker därför en nyutexaminerad ekonomiadministratör, som är villig att utvecklas med oss och ta ett större ansvar på sikt.Publiceringsdatum2025-09-04Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Ekonomiutbildning på kandidatnivå eller kvalificerad yrkeshögskoleutbildning
- Goda kunskaper i ekonomisk planering, redovisning och uppföljning
- God datorvana, särskilt i Excel och Word
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Goda kunskaper i engelska.
Vem är du?
Vi söker dig som är i början av din karriär och vill växa in i rollen. Du är:
- Strukturerad, noggrann och självgående
- Anpassningsbar och nyfiken på nya arbetsuppgifter
- Samarbetsvillig och serviceinriktad
- Trygg med att hantera arbetstoppar och deadlines.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin kompetens och erfarenhet bedöms komplettera och stärka ekonomiarbetet inom avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling.Övrig information
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer är planerade att genomföras under vecka 42-43.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).
Vill du vara med och bidra till LTH:s utveckling? Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2522". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, LTH Kontakt
Karolina Isaksson karolina.isaksson@lth.lu.se +46462223717 Jobbnummer
9491830