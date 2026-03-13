Junior Ekonom (student)
2026-03-13
Ta chansen att få praktisk erfarenhet under din utbildning. Vi söker en Junior Ekonom på plats i Edsbyn.
Är du ekonomistudent och vill få värdefull praktisk erfarenhet vid sidan av studierna? Vi söker en driven och noggrann Junior Ekonom som vill stötta vår ekonomiavdelning. Här får du arbeta brett inom ekonomi, utvecklas i rollen och bidra till viktiga processer.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Hantera leverantörs- och kundfakturor.
Göra enklare bokföring och kontoavstämningar.
Stötta med rapporter, uppföljningar och ekonomiska sammanställningar.
Bidra med administrativa ekonomiuppgifter och ad hoc-stöd.Profil
Pågående högskoleutbildning inom ekonomi (minst 3 terminer klara).
Intresse för redovisning och ekonomiprocesser.
Noggrann, ansvarstagande och villig att lära.
Goda kunskaper i Excel, erfarenhet av ekonomisystem är ett plus.
Vi erbjuder
Sommarjobb och fortsatt under hösten flexibla arbetstider som fungerar med dina studier.
Möjlighet att bygga praktisk erfarenhet och utvecklas inom ekonomi.
Arbete hos en stor producerande verksamhet i internationell koncern.
Stöttande kollegor och en lärande miljö.
Anställningen är en visstidsanställning på deltid från juni till november.Så ansöker du
Ansök redan idag, urval görs löpande. Sista ansökningsdag är 30 april men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Svenska Fönster är en del av DOVISTA-gruppen med cirka 7 000 anställda, och tillsammans är vi den ledande leverantören av fasadfönster och ytterdörrar i Europa med tydliga varumärken och stark lokal förankring. Gruppen ägs av VKR-gruppen - ett danskt familje- och stiftelseägt företag med cirka 17 500 anställda i omkring 40 länder. Dovistas organisation i Sverige består för närvarande av tre företag: Svenska Fönster, Mockfjärds Fönster och Velfac, med en sammanlagd omsättning på cirka 2 miljarder kronor och omkring 600 anställda. Ersättning
https://svenskafonster.se/
Senior Finance Manager Sweden & Norway
Pia Ohlson pia.ohlson@svenskafonster.se
