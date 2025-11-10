Junior Digital Bilförsäljare
2025-11-10
Vill du vara en del av ett engagerat team av Digitala Bilförsäljare där vi hjälper varandra att lyckas och siktar högt tillsammans? På Autohero i Arlandastad söker vi nu dig som får energi av att skapa resultat och ge våra kunder riktigt bra upplevelser. Vi tror att du är typen som hellre kastar dig in i handling än fastnar i detaljer och som gärna firar framgångarna tillsammans med laget!
Om Autohero & AUTO1
AUTO1 Group är Europas ledande digitala plattform för bilbranschen. Vi utvecklar det bästa sättet att köpa och sälja bilar online. Genom våra varumärken - viköperdinbil.se, AUTO1.com och Autohero - erbjuder vi smidiga och förstklassiga upplevelser för både privatpersoner och återförsäljare. Med verksamhet i över 30 länder omsatte vi mer än 6,3 miljarder euro under 2024 - och vår tillväxtresa fortsätter!
Om rollen & teamet
Hos oss på Autohero blir du en viktig del av ett tight team där vi stöttar, inspirerar och pushar varandra framåt. Vi jobbar tillsammans mot höga mål och delar både utmaningar och framgångar - lagkänslan är en självklar del av kulturen här.
Din vardag är digital och sker till största del via dator, telefon och e-post, men ibland kan du hoppa in och hjälpa till i bilhallen när det behövs - alltid tillsammans med kollegorna och med en vilja att lösa saker snabbt och smidigt. Du ansvarar för att följa upp leads och driva affären framåt - från första samtalet till avslut och leverans av bil. Här värderas din vilja att driva saker i mål högre än att fila på varje detalj, medan vi har andra kollegor och välfungerande rutiner som ser till att även de minsta detaljerna blir rätt för kundens bästa upplevelse.
Vem är du?
Du är handlingskraftig, självgående och gillar att utmana dig själv med nya mål. Du är social och skapar snabbt förtroende hos människor - både kunder och kollegor. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift. Har du tidigare erfarenhet av bilförsäljning är det ett stort plus, annars ser vi gärna att du har ett genuint intresse för bilar. Vi ser även att du kan arbeta i våra nya lokaler i Arlandastad samt arbeta viss helgtid. Publiceringsdatum2025-11-10Så ansöker du
Känner du igen dig? Välkommen att söka och bli en del av ett team där vi värdesätter energi, engagemang och en vilja att nå resultat - tillsammans! Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR). Vid frågor vänligen kontakta oss på rekrytering@auto1.com
. Vi sköter urval och intervjuer löpande tills vi har hittat rätt person.
AUTO1 Group har en intern värdegrund som bygger på alla människors lika värde. Alla ansökningar kommer därför att hanteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation och ålder.
Are we a match?
If you see challenges as opportunities, this is the place for you. We challenge the highly fragmented market of used cars in Europe and push ourselves to master the daily challenge of offering our customers the best way to sell and buy cars online. Tackling real challenges is our sustainable way to personal development.
Moreover, we are a fast-paced environment. We ensure fast processes towards our customers, while internally the dynamic spirit from early start-up days lives on. We never settle, we challenge and question everything, constantly looking for improvement and new opportunities. As an international team, flat hierarchies and fast decisions are our key ingredients.
Last but not least, something that our employees at AUTO1 know very well is that growth brings constant change - which means that new challenges arise. From starting in 2012 to today, AUTO1 Group is a rare success story of tremendous growth and we don't plan on stopping anytime soon. You will experience a steep learning curve by working on projects at scale and thus having real impact, all while benefiting from the stability of our proven business model. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vkdb Sverige AB
(org.nr 556985-0059)
Pionjärvägen 71, Arlandastad, Stockholms län, Sweden (visa karta
)
195 61 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Autohero Arlandastad Jobbnummer
9597935