Junior Data Scientist
Avaron AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får en nyckelroll i en strategisk satsning på moderna plattformar för dataanalys, statistikproduktion, maskininlärning och AI-stöd inom samhällsviktig verksamhet. Här arbetar du i skärningspunkten mellan verksamhet och IT, där du hjälper till att omsätta behov till tekniska lösningar, arbetssätt och processer som fungerar i praktiken.
Rollen kombinerar avancerad analys med rådgivning och utveckling av en gemensam analysplattform. Du blir en viktig del i arbetet med att skapa stöd för skriptbaserad analys, automatisering, maskininlärning och säker datahantering, med höga krav på kvalitet, spårbarhet och reproducerbarhet. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill bidra både hands-on och strategiskt i en modern data- och analysmiljö.
ArbetsuppgifterDu arbetar med avancerad dataanalys och statistisk modellering i verksamhetskritiska miljöer.
Du initierar, planerar och driver utveckling av manuella och automatiserade arbetsprocesser kopplade till verksamhetsmål och nytta.
Du fungerar som rådgivande expert inom data science gentemot verksamhet, projekt och ledning.
Du bidrar till att utveckla metodik, riktlinjer och teststrategier för analys- och modellarbete.
Du samarbetar nära statistiker, ekonomer, utvecklare, arkitekter, informationssäkerhet, juridik och verksamhetsrepresentanter.
Du utvecklar lösningar för analys och modellering med fokus på R och Python.
Du bidrar till utveckling och användning av maskininlärningsmodeller och MLOps-processer.
Du arbetar tillsammans med Data Engineers kring dataplattformar, data lakes och dataflöden.
Du arbetar med versionshantering av analys- och modellkod i Git-baserade miljöer.
Du bidrar till kvalitet, säkerhet, spårbarhet och återanvändbarhet i analys- och modellutveckling.
KravErfarenhet av avancerad dataanalys och statistisk modellering i verksamhetskritiska miljöer.
Erfarenhet av att definiera, etablera och vidareutveckla metodik, riktlinjer och teststrategier för analys- och modellarbete.
Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella team tillsammans med exempelvis statistiker, ekonomer, arkitekter, utvecklare, verksamhet, juridik och informationssäkerhet.
Erfarenhet av att agera rådgivande expert inom data science gentemot verksamhet och ledning.
Minst 2 000 timmars dokumenterad erfarenhet, alternativt motsvarande cirka 1–2 års erfarenhet, av avancerad utveckling i R och Python för dataanalys.
Erfarenhet av att arbeta med data i moderna dataplattformar och data lake-miljöer i nära samarbete med Data Engineers.
Erfarenhet av versionshantering med Git eller motsvarande verktyg.
Erfarenhet av arbete i containermiljöer såsom Docker och Kubernetes-baserade plattformar.
MeriterandeErfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Erfarenhet av avancerade analys- och dataplattformar, exempelvis SAS Viya eller motsvarande lösningar.
Erfarenhet av MLOps och produktionssättning av maskininlärningsmodeller.
Erfarenhet av utveckling av analys- och statistiklösningar i större organisationer.
Erfarenhet av data- och analysplattformar med höga krav på säkerhet, kvalitet och spårbarhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854497-2037000". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Örebro Station (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Jobbnummer
9948674