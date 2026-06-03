Junior Data Process Lead
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Partille Visa alla datajobb i Partille
2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Beskrivning
Vi söker nu en Junior Data Process Lead för ett långsiktigt uppdrag hos en internationell verksamhet med starkt fokus på digitalisering, datakvalitet och verksamhetsutveckling. I rollen får du möjlighet att bidra till att skapa effektiva och hållbara arbetssätt för hantering av data genom hela organisationen. Du kommer att arbeta i gränslandet mellan verksamhet, IT och datafunktioner där ditt uppdrag blir att säkerställa att data är konsekvent, användbar och tillförlitlig för verksamhetens processer, beslut och digitala initiativ.
Detta är en utvecklande roll för dig som har ett analytiskt tänkande, ett intresse för processutveckling och en vilja att driva förbättringar i en komplex organisation.Dina arbetsuppgifter
Som Junior Data Process Lead ansvarar du för att definiera, dokumentera och utveckla verksamhetens dataprocesser inom ditt tilldelade område. Du arbetar med att standardisera hur data skapas, valideras och underhålls mellan olika team för att säkerställa en hög och jämn datakvalitet.
I rollen omvandlar du verksamhetsbehov till tydliga och praktiska processer samt identifierar grundorsaker till dataproblem för att kunna genomföra långsiktiga förbättringar. Du driver initiativ som förenklar arbetsflöden, minskar fel och stärker kvaliteten i datahanteringen mellan olika system.
Du samarbetar nära intressenter från verksamhet, IT och datafunktioner och fungerar som en sammanhållande länk mellan olika team. Rollen innebär även att leda införandet av nya eller uppdaterade processer, skapa engagemang kring förändringar samt prioritera förbättringsinsatser utifrån verksamhetens behov och utmaningar.Kvalifikationer
Universitetsexamen inom data engineering, business analytics eller likvärdigt område
God förmåga att designa, dokumentera och utveckla processer ur ett end-to-end-perspektiv
Stark analytisk förmåga med erfarenhet av att identifiera grundorsaker till dataproblem
Strukturerat arbetssätt kombinerat med ett nyfiket och problemlösande förhållningssätt
Förmåga att driva förändringsarbete i komplexa organisationer
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att anpassa budskap till olika målgrupper
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av ERP-system, exempelvis SAP
Erfarenhet av produkt- eller PLM-system såsom Teamcenter eller liknande
Erfarenhet av visualiserings- eller rapporteringsverktyg, exempelvis Power BI
Förståelse för datastrukturer och hur dataflöden fungerar mellan olika systemAnställningsvillkor
Placeringsort: Jonsered
Omfattning: 100 %
Uppdragsperiod: 2026-08-24 – 2028-08-24
Distansarbete: Ej möjligt
Arbetsspråk: Svenska och engelska
Kompetensnivå: Junior (nivå 1–2)
Om du är redo att ta dig an en roll inom Junior Data Process Lead och bidra med din kompetens och erfarenhet – tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7842111-2033176". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Gothenburg Central Station (visa karta
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411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
9944759