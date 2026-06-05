Junior Data Engineer
NDP IT AB / Elektronikjobb / Örebro Visa alla elektronikjobb i Örebro
2026-06-05
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Vi söker nu en Junior Data Engineer för ett konsultuppdrag hos vår kund inom samhällsviktig verksamhet. Uppdraget är en del av en större satsning på moderna dataplattformar för analys, statistikproduktion, maskininlärning och automatisering.
Som konsult får du möjlighet att utvecklas i en modern data- och analysmiljö där du arbetar tillsammans med erfarna Data Engineers, utvecklare och verksamhetsexperter. Du kommer att bidra till utveckling och förvaltning av dataplattformar, dataflöden och analyslösningar med fokus på Python, data lakes, containerteknik och öppna plattformskomponenter.
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag som erbjuder en utmärkt möjlighet för dig som vill utvecklas inom Data Engineering och arbeta med moderna dataplattformar, datapipelines, Pythonutveckling och containerbaserade miljöer tillsammans med erfarna specialister.
Uppdraget ingår i utvecklingen av en gemensam teknisk plattform som stödjer databehandling, analys och maskininlärning i en säker och modern miljö.
I rollen kommer du bland annat att
• Delta i utveckling och förvaltning av dataflöden (pipelines) för insamling, lagring och bearbetning av data.
• Arbeta med Pythonbaserad utveckling inom datahantering och analys.
• Bidra till utvecklingen av dataplattformar baserade på data lakes och moderna plattformsarkitekturer.
• Arbeta med versionshantering av kod i Git-baserade miljöer.
• Delta i utveckling och användning av containeriserade applikationer.
• Samarbeta med Data Engineers, utvecklare och verksamhetsrepresentanter i tvärfunktionella team.
• Bidra till kvalitetssäkring, dokumentation och kontinuerlig förbättring av datarelaterade lösningar.
• Arbeta i moderna miljöer baserade på öppna källkods-komponenter för datahantering och analys.
Din Profil
• Erfarenhet av utveckling i Python.
• Erfarenhet av versionshantering med Git eller motsvarande verktyg.
• Erfarenhet av dataanalys och databehandling i verksamhetsnära eller tekniska sammanhang.
• Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella team tillsammans med exempelvis Data Engineers, utvecklare och verksamhetsrepresentanter.
• Erfarenhet av att arbeta med eller bidra till utveckling av dataplattformar baserade på data lakes eller liknande arkitektur, under handledning.
• Erfarenhet av att utveckla, underhålla eller bidra till förvaltning av datapipelines.
• Grundläggande erfarenhet av containeriserade applikationer, exempelvis Docker, samt kännedom om Kubernetes-baserade miljöer.
• Erfarenhet av arbete i miljöer baserade på öppna källkods-komponenter för dataplattformar och analys.
Meriterande
• Arbete inom offentlig sektor.
• Plattformen Onyxia.
• Agila arbetssätt såsom Scrum, Kanban eller DevOps.
• Dataplattformar och analysmiljöer med fokus på automation och återanvändning.
• Samarbete i större utvecklings- eller dataorganisationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior Data engineer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
702 10 ÖREBRO Arbetsplats
NDP IT Jobbnummer
9950936