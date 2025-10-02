Junior Data Analyst
2025-10-02
Vill du vara med och forma framtidens datadrivna beslut? Den här möjligheten är för dig som har höga ambitioner, vill arbeta i en global kontext och söker en roll där du får bidra till ett större sammanhang. Rollen passar dig som har starka analytiska färdigheter och ett genuint intresse för dataanalys - ett område som blir allt viktigare i dagens samhälle. Om du har ett öga för detaljer men samtidigt ser till helheten och värdesätter kvalitet - då vill vi gärna se din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vår kund har ett tydligt mål: att erbjuda sina kunder 100 procent förnybar och återvunnen energi senast 2025. Ett ambitiöst och inspirerande mål som genomsyrar hela verksamheten - från hållbarhetsarbete till digital innovation.
Men det stannar inte där. Här satsar man också helhjärtat på att skapa en inkluderande arbetsmiljö där mångfald, respekt och utveckling står i fokus. En viktig del i detta är att investera i framtidens talanger - som dig!
Som Early Career Professional får du inte bara en plats vid bordet, du får också möjlighet att påverka, växa och vara med och forma morgondagens lösningar.
Du erbjuds
• Stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du kan bibehålla balansen mellan arbete och fritid
• En trivsam, inspirerande arbetsmiljö som är välkomnande för alla. Vi har tidigare konsulter från Academic Work som arbetar i denna roll idag. Personer som kommer finnas där för dig och stötta dig i ditt dagliga arbete. Det finns även spetskompetens inom teamet med personer som är riktigt vassa på sina respektive områden. Detta är ett toppen-tillfälle för dig att lära dig och utvecklas både personligt som yrkesmässigt.
• Personlig coachning från din konsultchef, Sebastian, på Academic Work, likväl som från din närmsta kontaktperson på E.ON. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
Dina arbetsuppgifter
Som Junior Data Analyst på avdelningen Energy Markets blir du en del av ett dynamiskt handlarteam. En stor del av din vardag handlar om att köpa in el och gas för att täcka kundernas förbrukning de kommande dagarna - ett arbete där faktorer som väder, beteendemönster och marknadsrörelser spelar stor roll. Du arbetar med spotmarknaderna Nordpool och ETF/EEX, och det gäller att ha skärpa, fokus och förmågan att behålla lugnet när tempot är högt.
Teamet du kliver in i är sammansvetsat, engagerat och består av drivna individer med olika bakgrunder - flera har börjat som konsulter och fått fast anställning, vilket säger mycket om både trivseln och utvecklingsmöjligheterna. Här uppmuntras du att tänka nytt, utmana det etablerade och bidra till en arbetsplats där affärsresultat och innovation går hand i hand.
Vår kund satsar stort på digitalisering och automatisering, särskilt inom energihandel. Din roll blir central i att omvandla data till insikter och skapa smarta beslutsunderlag som driver verksamheten framåt.
I rollen kommer du att:
• Handla el och gas på spotmarknaderna för att balansera inköp mot förbrukning
• Sammanställa och analysera data samt ta fram prognoser - både självständigt och i samarbete med teamet
• Arbeta i ett högt tempo med många parallella uppgifter, där struktur och lugn är avgörande
• Arbeta i skift mellan 06:30-19:30 (även vissa helger), motsvarande heltid (36,5 timmar/vecka)
VI SÖKER DIG SOM
• Har en examen på Bachelor-, Master- eller PhD-nivå, inom exempelvis Teknisk fysik, Statistik, Matematik, eller meteorologi.
• Besitter starka kunskaper samt intresse av matematik och statistik
• Har goda kunskaper inom Python/R/Matlab
• Har goda kunskaper inom Excel
• Har erfarenhet från en analytisk roll. Kan vara deltid, ex: vid sidan av studier
• Är obehindrad i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Initiativtagande
• Affärsmässig
• Noggrann
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
