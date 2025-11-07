Junior Content Producer
North West Konsult AB / Foto- och filmjobb / Stockholm Visa alla foto- och filmjobb i Stockholm
2025-11-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos North West Konsult AB i Stockholm
Vi växer snabbt och söker nu kreativa talanger som vill vara med och forma framtiden för digital storytelling! Om du är intresserad av innehållsskapande, berättande och visuell innovation - då vill vi höra från dig.
Dina ansvarsområden:
Skapa visuellt innehåll med hjälp av redigeringsverktyg
Redigera video, bilder och 3D-material
Distribuera innehåll på plattformar som YouTube och andra sociala medier
Skriva engagerande manus, rubriker och call to actions
Samarbeta nära vårt kreativa team och bidra till idéer och koncept
Vi söker dig som:
Har stark kommunikations- och organisationsförmåga
Kan hantera flera projekt samtidigt
Är nyfiken på AI och kreativ teknik
Har ett öga för detaljer och ett hjärta för berättelser
Vad vi erbjuder
En rolig, kreativ och snabbföränderlig arbetsmiljö
Dagligt stöd och samarbete med ett passionerat, tvärfunktionellt team
Vad vi söker
En kreativ och nyfiken person som gillar att testa nya idéer
En lagspelare med god kommunikationsförmåga
En vilja att lära dig nya verktyg och utveckla dina färdigheterPubliceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
Intresse för AI, digital media, underhållning och den kreativa industrin
Photoshop, Capcut eller andra redigeringsverktyg
Förståelse för hur sociala medier fungerar och växer
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
epost
E-post: wahlberg.erik@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior Content Producer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare North West Konsult AB
(org.nr 556994-2757) Kontakt
Erik Wahlberg wahlberg.erik@gmail.com 0704242195 Jobbnummer
9595036