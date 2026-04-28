Junior Byggkonstruktör
2026-04-28
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-04-28Beskrivning av jobbet
Vi har mycket på gång och söker nu dig som vill arbeta som Junior Byggkonstruktör hos oss i Linköping, Norrköping eller Motala, med önskad start så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Hos oss arbetar du med uppdrag inom bland annat industri, bostäder, infrastruktur samt kommersiella och offentliga byggnader. Våra uppdrag omfattar alla skeden, från förstudier och utredningar till system- och bygghandlingsprojektering.
Som Junior Byggkonstruktör arbetar du både självständigt och i team, med stöd av handläggande konstruktör och uppdragsledare. I rollen ingår bland annat att:
Projektera bärande konstruktioner och tillhörande detaljlösningar
Ta fram tekniska beskrivningar
Arbeta i verktyg som Revit och/eller Tekla
Utföra beräkningar med datorstöd
Delta aktivt i projekteringsmöten med kund och konsultgrupp
Rollen innebär nära samarbete med både kollegor och kunder och vi utgår alltid från kontoret vid arbete.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen tror vi att du har ett genuint tekniskt intresse och vill utvecklas inom byggnadskonstruktion. Följande krävs för rollen:
Avslutad examen som byggingenjör (högskoleingenjör) eller civilingenjör med inriktning mot byggnadskonstruktion eller likvärdig utbildning, alternativt pågående examensarbete där samtliga kurser är avklarade och examen planeras tas ut inför sommaren 2026. Tydlig inriktning mot konstruktionsteknik och byggnadsmekanik.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Goda kunskaper i Microsoft 365 (t.ex. Outlook, Word och Excel)
Bor idag i, eller har tydliga flyttplaner till, Linköping, Norrköping eller Motala, då rollen utgår ifrån något av dessa kontor
Det är meriterande, men inte ett krav, om du har:
Erfarenhet av projektering av bärande konstruktioner i betong, stål och/eller trä
Arbetslivserfarenhet från trä-, betong- eller stålindustrin
Erfarenhet av Revit och/eller Tekla
Erfarenhet av beräkningsprogram för byggkonstruktion som tex Strusoft FEM-design eller övriga 2d-program
Praktik, examensarbete eller sommarjobb med tydlig inriktning mot byggkonstruktion och projektering
Personligheten är viktig i rollen. Då arbetet ibland innebär flera parallella uppdrag behöver du ha förmåga att skapa struktur i din vardag och att planera och driva ditt arbete på ett effektivt sätt - till nytta både för dig själv och för dina kunder.
Flexibilitet är ett naturligt ledord för dig, både i samarbetet med kollegor och i dialogen med kund. Som konsult är det viktigt att du kan inge förtroende, är kommunikativ och trivs i rollen som AFRY:s representant hos våra kunder.
Du har en naturlig öppenhet och nyfikenhet inför nya uppdrag och frågeställningar. Genom att lyssna in kundens behov och våga lyfta blicken bidrar du till goda samarbeten - och är inte rädd för att "räcka upp handen" när du ser att du kan bidra med din kompetens.
Ytterligare information
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Start: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Placeringsort: Linköping, Norrköping eller Motala
För vissa uppdrag arbetar vi mot beställare där säkerhetsklassning kan bli aktuell framöver
Bilagor och ansökan
För att vi ska kunna hantera din ansökan behöver följande finnas med vid ansökningstillfället:
Examensbevis från högskola eller universitet, alternativt Ladokutdrag som visar att samtliga kurser är avklarade och att examen planeras tas ut inför sommaren 2026.
En kort beskrivning av att du är bosatt i, eller har tydliga flyttplaner till, Linköping, Norrköping eller Motala, då rollen utgår från något av dessa kontor
I din ansökan ser vi gärna att du kort beskriver hur din utbildning och inriktning inom konstruktionsteknik matchar rollen som Junior Byggkonstruktör
Observera att ofullständiga ansökningar, där obligatoriska uppgifter eller bilagor saknas, inte kommer att hanteras.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Kontaktuppgifter för frågor:
Peter Svensson, rekryterande chefpeter.h.svensson@afry.com
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
169 75 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
