Junior Business Controller
OIO Väst AB / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2025-09-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Som Junior Business Controller blir du en del av ett engagerat team på fyra personer inom ekonomi och rapporterar direkt till CFO för Sverige och Norden. Rollen innebär ett nära samarbete med både ledningsgrupp och redovisningsfunktioner, där du bidrar med finansiell data, analyser och förbättringar av processer. Du arbetar både strategiskt och operativt - från rapportering och budgetarbete till fakturahantering och systemutveckling.
Sammanfattningsvis kommer dina arbetsuppgifter vara:
Ta fram finansiella rapporter, prognoser och budgetunderlag
Delta i månads- och årsbokslut
Säkerställa korrekt fakturahantering i samarbete med flera intressenter
Följa upp kundreskontra och arbeta för effektivare processer inom administration och inköp
Stötta ledningen med finansiella analyser och rekommendationer för affärsbeslut
Bidra till att utveckla rutiner, systemanvändning och intern kontroll
Arbeta för att säkerställa regelefterlevnad och god ekonomisk styrning
Vi söker dig som
Har en akademisk examen inom ekonomi
Har minst 3 års erfarenhet som controller
Besitter goda kunskaper i Excel och som även har erfarenhet av ERP-system samt BI-verktyg
För att lyckas i rollen behöver du ha en analytisk förmåga, vara lösningsorienterad och trivas i en föränderlig miljö. Du är en lagspelare med god kommunikativ förmåga, och har erfarenhet av att presentera finansiell information på ett tydligt och pedagogiskt sätt till olika intressenter. Erfarenhet av arbete i internationell miljö eller med börsnoterade bolag är meriterande.
Om anställningen
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på OIO. Konsultuppdraget startat 1 november och förväntas pågå fram till januari 2027.
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Göteborg
Start: 1 november 2025
Lön: Fast månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9520153