Junior Beräkningsingenjör inom strukturanalys
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-02-27
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Karlskrona
, Kalmar
, Kristianstad
, Växjö
, Älmhult
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som beräkningsingenjör inom strukturanalys blir du en del av team som arbetar med avancerade beräkningar och analyser inom flera discipliner. Du bidrar genom hela kedjan - från kravspecificering till verifiering av färdig produkt - och samarbetar nära både konstruktion och produktion i flera parallella utvecklingsprojekt. I miljön bedrivs även forsknings- och teknikutvecklingsinitiativ där du kan få möjlighet att bidra.
ArbetsuppgifterUtföra statiska och dynamiska hållfasthetsberäkningar
Genomföra implicita och explicita beräkningar med FEM
Arbeta med kravspecificering, analysunderlag och verifiering av produkt
Samarbeta tvärdisciplinärt med konstruktion och produktion i pågående utvecklingsprojekt
Bidra i flera parallella projekt och stödja prioritering av analysinsatser
KravCivilingenjör (MSc) eller PhD, gärna inom farkostteknik, maskinteknik eller teknisk fysik med inriktning mot strukturanalys
Minst 1 års erfarenhet inom likande arbetsuppgifter
God förståelse av grundläggande kontinuummekanik
God erfarenhet av implicita och explicita hållfasthetsberäkningar med FEM
Erfarenhet av Ansys, Abaqus, LS-Dyna och Hypermesh
Erfarenhet av att arbeta tvärdisciplinärt och hantera flera projekt parallellt
Erfarenhet av att delta i produktutvecklingsprogram och produktutvecklingsprocesser
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av marina system
Erfarenhet av kompositmaterial
MATLAB
MathcadKörkortskravSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7304543-1865323". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Karlskrona Central Station, Bicycle rental (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Jobbnummer
9767778