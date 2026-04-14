Junior Automationstekniker
WeStaff Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-04-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Linköping
, Haninge
, Örebro
, Skövde
, Jönköping
eller i hela Sverige
WeStaff Sweden söker nu en junior automationstekniker till en modern industriverksamhet med global närvaro.
Företaget är en internationell tillverkare av avancerade maskinlösningar med kunder över hela världen. Nu söker vi dig som vill utvecklas i en praktisk och teknisk roll nära produktionen, med goda möjligheter att växa inom automation.
Om rollen:
Som automationstekniker arbetar du nära produktionen och maskinerna i en varierad roll där du får kombinera teknik, felsökning och praktiskt arbete. Efter en gedigen introduktion blir du successivt delaktig i projekt, testning och driftsättning.
Du kommer bland annat att:
Arbeta praktiskt med maskiner, felsökning och underhåll
Delta i test och driftsättning av automationslösningar
Assistera vid PLC-programmering och enklare justeringar
Arbeta med HMI och styrsystem i produktionsmiljö
Följa rutiner och säkerställa kvalitet i arbetet
Medverka i förbättringsarbete och utveckling av processer
Du blir en del av ett erfaret team där du får möjlighet att lära dig hela kedjan - från produktion till färdig leverans hos kund.
Ansvar i rollen
Följa arbetsrutiner och säkerhetsföreskrifter
Säkerställa driftsäkerhet i produktionen
Rapportera avvikelser och bidra till lösningar
Delta i installation och uppstart av maskiner
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och gillar att arbeta praktiskt.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från industri, teknik eller underhåll
Intresse för automation och styrsystem
Grundläggande kunskap inom PLC (meriterande)
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort och tillgång till bil
Som person
Du är nyfiken, lösningsorienterad och trivs med att arbeta nära tekniken. Du gillar att "skruva och meka", är noggrann och vill utvecklas långsiktigt i din roll.Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid, långsiktigt uppdrag med möjlighet till övergång
Arbetstid: Dagtid
Placering: Mindre ort, pendling med bil krävs
Resor: Förekommer i tjänsten
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden AB erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden AB är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag inom Produktion & Tillverkning.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kunskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och ett personlig engagemang.
Vill du vill bli en av oss? ansök nu och bli vår nästa medarbetare. Läs mer om oss på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7567120-1946576". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Linköping Cathedral (visa karta
)
582 28 LINKÖPING Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9854583