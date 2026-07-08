Junior Art Director
Gina Tricot AB / Formgivarjobb / Borås Visa alla formgivarjobb i Borås
2026-07-08
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På Gina Tricot älskar vi att inspirera. Sedan 1997 har vi erbjudit mode för kvinnor i över 30 länder. Med omkring 145 butiker i fem europeiska länder, en växande e-handel och cirka 1 800 engagerade medarbetare fortsätter vi att skapa nya shoppingupplevelser. Vår kultur bygger på Passion & Commitment, Smartness, Challenge och Teamwork, värderingar som driver oss framåt varje dag. Oavsett om du arbetar på kontoret, i butik eller på lagret är du en del av samma resa där vi tillsammans skapar en inspirerande arbetsmiljö och levererar de senaste trenderna till våra kunder varje dag.
JUNIOR ART DIRECTOR
Nu söker vi en kreativ, nyfiken och modeintresserad Junior Art Director till Gina Tricots marknadsavdelning. Vi letar efter dig som brinner för visuell kommunikation och vill vara med och utveckla vårt kreativa uttryck i alla kanaler – från stora kampanjer till socialkampanjer, e-com och rörligt innehåll. Sociala medier är en central del av vårt varumärke och en av våra viktigaste kommunikationskanaler, vilket gör att rollen har ett stort fokus på att skapa innehåll som engagerar och inspirerar.
I rollen som Junior Art Director är du en viktig del av vårt kreativa team och arbetar med att skapa inspirerande koncept och visuella idéer som stärker vårt varumärke och engagerar vår målgrupp.
Hos oss arbetar du nära Creative Lead, Producer, Content Creator, Stylister och övriga kollegor inom marknad och e-com. Du rapporterar till Creative Lead.
Dina ansvarsområden:
Skapa inspirerande koncept och visuella idéer som stärker vårt varumärke och engagerar vår målgrupp.
Vara med och utveckla vårt kreativa uttryck i alla kanaler – från stora kampanjer till socialkampanjer, e-com och rörligt innehåll.
Skapa innehåll för sociala medier och andra digitala kanaler som känns relevant, inspirerande och kommersiellt.
Anpassa innehåll utifrån olika plattformar och målgrupper.
Samarbeta nära Creative Lead, Producer, Content Creator, Stylister och övriga kollegor inom marknad och e-com.
VI TROR ATT DU ÄR VÅR NÄSTA STJÄRNA OM DU...
• har ett starkt visuellt öga, älskar mode och har koll på vad som händer i den digitala världen. Du förstår hur innehåll behöver anpassas för olika plattformar och tycker att sociala medier är en självklar del av det kreativa arbetet. Oavsett om det handlar om en stor kampanj eller ett snabbt socialt format vill du skapa innehåll som känns relevant, inspirerande och kommersiellt.
Vi tror att du har en relevant utbildning som Art Director och ett starkt intresse för trender och varumärkesbyggande, och drivs av att skapa kreativ kommunikation som fungerar i digitala kanaler.
Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, är initiativrik och vågar testa nya idéer.
Som person är du kreativ, nyfiken, prestigelös och full av energi. Du håller dig uppdaterad kring trender inom mode, sociala medier och digital kommunikation, och inspireras av att skapa innehåll som engagerar.Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Relevant utbildning som Art Director.
Erfarenhet av att planera och driva kreativa projekt.
Erfarenhet av grafisk design för både digitala och tryckta kanaler.
Erfarenhet av att själv skapa innehåll för sociala medier och digitala kampanjer.
Ett genuint intresse för trender och sociala medier.
OM TJÄNSTEN
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
OM PROCESSEN
Vi kommer kalla till intervjuer löpande.
I slutskedet av rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll i syfte att säkerställa en rättvis och trygg rekryteringsprocess. Kontrollen görs via Fortcheck, och du som kandidat identifierar dig själv med BankID och får ta del av resultatet innan det delas med rekryteraren.
VI ERBJUDER MER ÄN BARA ETT JOBB
När du börjar din karriär hos oss, välkomnas du till ett team med fantastiska kollegor. I Gina Tricot Smile Academy får du inte bara kunskap om företaget och försäljningsteknik – du blir också en del av ett stort community och får möjlighet att knyta kontakter med andra likasinnade. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats där gemenskapen är stark och där du verkligen får känna dig som en del av laget. Hos oss får du också ta del av en förmånlig personalrabatt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8036557-2091752". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gina Tricot AB
(org.nr 556534-8843), https://careerssweden.ginatricot.com
Teknologgatan 2 (visa karta
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503 38 BORÅS Arbetsplats
Gina Tricot Sweden Jobbnummer
9996468