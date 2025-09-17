Junior Accountant - Hemfint Group
2025-09-17
Hemfint Group, bestående av de framgångsrika e-handelsbolagen Hemfint, Outl1 och Trendrum med en omsättning på ca 600 mkr och försäljning på 3 marknader. Som en del av BHG Group, en ledande aktör inom heminredning och möbler, erbjuder vi en spännande arbetsmiljö med fokus på tillväxt och kundnöjdhet.
Vi söker en driven och noggrann Junior Accountant till vårt ekonomiteam. Som en del av vår organisation som befinner sig i en spännande förändringsresa, får du möjlighet att arbeta i en utvecklande miljö där du bidrar till att förbättra och stärka våra ekonomiprocesser. Rollen passar dig som vill ta nästa steg i din karriär och växa i en bred och viktig ekonomifunktion.
Om rollen I rollen som Junior Accountant ansvarar du för löpande bokföring med fokus på banktransaktioner, kundreskontra samt leverantörsreskontra. Du kommer att arbeta nära vårt ekonomiteam och bidra i månads- och årsbokslut. En viktig del av arbetet är att säkerställa korrekta och effektiva rutiner i våra ekonomisystem, där erfarenhet av NAV är meriterande.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Utföra löpande bokföring inom områdena bank, kundreskontra och leverantörsreskontra
Avstämningar och bokslutssammanställningar i samarbete med ekonomiavdelningen
Rapportering och analys som stöd för verksamhetens ekonomiska beslut
Delta aktivt i pågående förbättrings- och utvecklingsprojekt inom ekonomi och system Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Praktisk erfarenhet av löpande bokföring, gärna från ett medelstort eller större företag
Goda kunskaper i ekonomisystemet NAV är starkt meriterande
Förmåga att arbeta noggrant och strukturerat samt god samarbetsförmåga
Initiativrik och flexibel med vilja att bidra till kontinuerliga förbättringar
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning Du kommer att vara fysiskt placerad på huvudkontoret i centrala Stockholm. I dagsläget finns möjligheten att arbeta hemifrån en dag i veckan.
I din ansökan behöver vi inget personligt brev och om möjligt önskar vi cv utan bild.
Välkommen med din ansökan om du vill ha ett omväxlande arbete där du får vara med och utveckla företagets ekonomiprocesser i takt med tillväxten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BHG Group AB
(org.nr 559077-0763), https://www.wearebhg.com/ Arbetsplats
BHG Kontakt
Erika Jonsson erika.jonsson@hemfintgroup.se Jobbnummer
9514279