Junior Account Manager till bolag inom greentech

2026-04-30
Junior Account Manager till ett bolag inom greentech
Vill du jobba i en framtidsbransch?Bolaget är en nystartad aktör inom greentech och söker nu en Junior Account Manager som vill bli en nyckelspelare i deras fortsatta tillväxtresa och samtidigt bidra till samhällets gröna omställning.
Om rollen
Som Junior Account Manager har du en mycket viktig roll för att se till att bolaget fortsätter ta marknadsandelar i Sverige.
Dina huvudsakliga uppgifter är att:
Driva kort och långsiktig nykundsförsäljning inom greentech
Bearbeta potentiella nyckelkunder på ett strukturerat och affärsmässigt sätt
Genomföra behovsanalyser, ta fram lösningar samt ta fram offerter och avtal
Representera professionellt vid kundmöten, mässor och PR-aktiviteter
Hos företaget blir du inte en i mängden, du blir en viktig del av ett ambitiöst företag i stark tillväxt.
Varför välja det här bolaget?
Förutom att du får arbeta med en avgörande fråga för framtiden, erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö i ett tillväxtbolag med stora ambitioner. Bolaget har ett unikt helhetserbjudande med en tydlig konkurrensfördel på marknaden.
Vidare erbjuder företaget dig:
En utvecklande roll med mycket frihet under ansvar
Möjlighet att bygga ett starkt nätverk och fördjupa dig i en framtidsbransch
Ett engagerat och kompetent team, med mycket trevliga kollegor
Konkurrenskraftig lön samt andra förmåner
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Trivs i ett entreprenöriellt tillväxtbolag och har ett affärsmässigt driv
Har någon tidigare erfarenhet av försäljning
Brinner för kundrelationer, affärsutveckling och försäljning
Är strukturerad, målmedveten och professionell i ditt arbetssätt
Du behöver inte ha erfarenhet från greentech, det viktiga är att du är nyfiken, har driv och gillar att lära dig nytt. Du behöver vara flytande i svenska i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Tjänsten är på heltid och placerad på företagets kontor centralt i Stockholm. De ser gärna att du kan tillträda så snart som möjligt, med hänsyn till uppsägningstid. Urval sker löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heex AB
(org.nr 559530-1580)
Warfvinges Väg 13 (visa karta
)
112 18 STOCKHOLM
9884306