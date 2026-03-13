Junior Account Manager
2026-03-13
Har du arbetat med försäljning i något år och vill ta nästa steg mot B2B?
Vi söker en Junior Account Manager som vill utvecklas i en professionell miljö med fokus på affärer mellan företag. Här får du verktygen, kunskapen och coachningen för att växa i din roll som affärspartner.
Som Junior Account Manager arbetar du med prospektering, kundkontakt och försäljningsdialoger. Du identifierar nya möjligheter, utvecklar befintliga kunder och lär dig hur man bygger långsiktiga affärsrelationer. Rollen är baserad i Stockholm med nära stöd av seniora säljare.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av försäljning, gärna B2B
Vana att arbeta mot mål och budget
God kommunikationsförmåga i svenska och engelska
Erfarenhet av CRM-system är meriterande
Vi söker dig som:
Har ambitioner att växa inom B2B-sälj
Är strukturerad, initiativtagande och resultatorienterad
Har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer
Vill arbeta i ett team som stöttar men också utmanar
Vi erbjuder dig:
En tydlig karriärväg mot Account Manager eller Key Account Manager
Löpande utbildning och individuell coachning
Fast lön och prestationsbaserad bonus
En modern arbetsmiljö med energi, fokus och utvecklingsmöjligheter
Är du redo för nästa steg inom B2B? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobbfeed 1296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204)
Odengatan (visa karta
)
113 50 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekryterare
Amir Stein amir@kraftsam.se +46707770288
9795330