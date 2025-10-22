Jordnära HR koordinator
Vill du vara med och bygga laget som bygger vårt samhälle? Här är din möjlighet att bli en del av Peab som är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag och vårt personliga HR team.
Vår kärnverksamhet arbetar med många spännande projekt såsom byggnation av skolor, vårdboende och bostäder. Till våra projekt har vi i nuläget drygt 150 yrkesarbetare som ambulerar på våra arbetsplatser. Ditt huvudsakliga och mycket viktiga uppdrag är att tillsammans med linjen planera och koordinera så att varje projekt har rätt bemanning i rätt tid. Utöver bemanningsplanering så stöttar du med HR-uppgifter kopplat till våra yrkesarbetare såsom rekrytering, introduktion och utbildningsadministration. Inom branschen jobbar vi en hel del med praktikanter och lärlingar som hanteras av dig och där du kommer att delta i berörda gymnasieskolors programråd. I ditt arbete samverkar du löpande med våra fackliga förtroendevalda inom Byggnads.
För att lyckas i arbetet krävs god samarbets-, planerings- och kommunikationsförmåga då du behöver klara av att hantera många uppgifter samtidigt. Snabba förändringar och nya utmanande förutsättningar sker löpande vilket ställer krav på din lugna personlighet, lyhördhet och problemlösningsförmåga. Du har någon form av erfarenhet inom HR området kopplat till beskrivna uppgifter. Meriterande erfarenheter är om man har jobbat som konsultchef inom bemanningsbranschen eller kunskaper från byggbranschen. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper med fokus på våra värderingar Jordnära, Utvecklande, Personlig & Pålitlig.
Du är placerad i Karlstad tillsammans med en HR Partner och HR chef som du rapporterar till. Du arbetar dagligen nära våra platschefer i de olika projekten och du förväntas besöka våra arbetsplatser runt i Värmland, därav är körkort och egen bil ett krav.
Du blir en del i vårt HR Team på sex kollegor som finns utspridda i mellersta Sverige.
För frågor kring tjänsten vänligen kontakta HR chef Lars Erik Magnusson på 072-533 76 45 eller lars-erik.magnusson@peab.se
Tillsättning av tjänsten sker löpande.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
