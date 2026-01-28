Jordgubbsförsäljning
Stinsen Bemanning O Försäljning AB / Butikssäljarjobb / Värnamo Visa alla butikssäljarjobb i Värnamo
2026-01-28
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stinsen Bemanning O Försäljning AB i Värnamo
, Gislaved
, Växjö
, Uppvidinge
, Älmhult
eller i hela Sverige
JORDGUBBSFÖRSÄLJARE
Som jordgubbsförsäljare hos oss jobbar du självständigt med ansvar för både kort och kontant betalning. Med ständig kundkontakt är du företagets ansikte utåt och därför en mycket viktig person för oss. Utöver det direkta försäljningsarbetet så ingår uppgifter såsom kvalitetskontroll och inrapportering av aktuella lager saldo.
Arbetet som bärförsäljare riktar sig främst till dig som är studerande och ledig under sommalovet. Vi börjar sälja i början av maj och slutar i mitten av augusti. Vi vill att man skall kunna jobba i snitt 1-2 pass i veckan under skoltid(vardag eftermiddag och helg) och cirka 4-5 veckor på sommarlovet. Arbetspassen varierar mellan 5-7 timmar och man är timanställd.
ÄR DU SOM PERSON
• GLAD OCH POSITIV
• UTÅTRIKTAD
• TYCKER OM ATT TRÄFFA MÄNNISKOR
• ORDNINGSAM
• PLIKTTROGEN
• HAR LÄTT FÖR ATT RÄKNA·
Hör gärna av dig med ett personligt brev (gärna med foto)
Personlig lämplighet, plikttrogen, trevlig och glad samt kundbemötande är egenskaper som vi söker hos våra säljare. Det är ett flexibelt arbete med mycket eget ansvar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: varnamo@stinsensbar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Värnamo". Arbetsgivare Stinsen Bemanning O Försäljning AB
(org.nr 556880-8967)
Expovägen 2 (visa karta
)
331 42 VÄRNAMO Arbetsplats
Ica Kvantum Värnamo Kontakt
Mikael Nilsson varnamo@stinsensbar.se 0704829912 Jobbnummer
9710275