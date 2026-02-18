Jobbmatchande masterstudent sökes till Örebro!
2026-02-18
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Är du en masterstudent med flexibelt schema som söker ett utvecklande och samhällsviktigt extrajobb? Brinner du för att matcha individer ut på arbetsmarknaden? Då är jobbmatchare hos StudentConsulting något för dig!
Vi på StudentConsulting i Örebro söker nu dig som vill arbeta extra som jobbmatchare bredvid dina studier och hjälpa människor ut i arbete eller utbildning. Arbetet består främst av att coacha, matcha, vägleda och stötta arbetssökande ut i jobb eller studier, genom bland annat individuella samtal och workshops i grupp. Arbetet präglas av ett tydligt resultatfokus med målsättningen att hjälpa deltagaren ut i sysselsättning samt stötta och motivera under hela jobbsökningsprocessen. Arbetet innefattar även vissa administrativa och uppsökande arbetsuppgifter.
Arbetstiden är förlagd måndag till torsdag, mellan kl. 08.00-12.00. Ett krav för att bli aktuell för tjänsten är att du ska kunna arbeta minst 2-3 förmiddagar per vecka och ska kunna vara på plats på vårat kontor i Örebro. Då denna tjänst kräver vissa bestämda bemanningstider ser vi gärna att du studerar på distans, skriver examensarbete eller på annat vis har ett flexibelt studieschema.
För att lyckas i den här rollen är det viktigt att du har lätt för att möta nya människor och situationer. Att vara självgående i sina processer, ta stort eget ansvar och god organiseringsförmåga är egenskaper vi anser viktiga för denna roll. Vi tror att du som uppskattar känslan av att hjälpa och stötta andra kommer att trivas väldigt bra i den här rollen, och vi tar för givet att du alltid är mån om att göra ett bra jobb. Erfarenhet av coachning och/eller rekrytering kommer att vara till stor hjälp i arbetet för din egen del, men är dock inget krav.
DETTA SÖKER VI
KRAV för att vara aktuell för tjänsten:
• Är studerande på högskola eller universitet (minst 50%) och har studerar MINST till januari 2027
• Uppfyller antingen alternativt 1 eller 2:
1.
• Har läst minst 180 högskolepoäng på Högskolenivå inom: arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapi eller inom ramen för socionomutbildningen, alternativt annat relevant område.
• SAMT minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltidsarbete.
2.
• Har läst minst ett (1) ars heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat.
• SAMT minst tre (3) ars arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller
några av följande yrken eller arbetsuppgifter som nämns nedan:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete for arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
• Arbete med social- och grupppsykologi.
• Karriarvägledning.
Kan tillhandahålla intyg som visar på nuvarande studier, tidigare arbetslivserfarenhet och tidigare genomförda studier.
• Kan arbeta på plats 2-3 förmiddagar i veckan, mån-tors, på vårat kontor i Örebro
• Att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Ytterligare kunskap inom ett till språk är meriterande.
Vad vi efterfrågar:
• Du bör ha god datorvana
• Vi ser gärna att du tidigare har arbetat med coachning, mentorskap, vägledning och/eller rekrytering och bemanning.
• Som person är du noggrann, flexibel, kreativ och duktig i samtalet med andra människor. Du gillar ett högt tempo och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är duktig på att inspirera och motivera andra, samt är hjälpsam och trygg i dig själv. Du värdesätter olikheter hos människor och har stor förståelse för den påverkan som olikheterna kan ge upphov till.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där flexibilitet, engagemang och samarbetsförmåga är av stor betydelse.
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen in med din ansökan, intervjuer och urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
