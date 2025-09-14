Jobbcoach/Matchare
2025-09-14
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
Vi söker en medarbetare till vårt kontor i Upplands Väsby inom tjänsten Rusta och Matcha. Tjänsten är för tillfälligt på deltid (50%) med goda möjligheter till heltid (100%) inom kommande månader.
Vi letar efter en individ med ödmjukhet och en vänlig attityd, som trivs med att samarbeta nära människor. Du bör känna dig trygg i din roll som vägledare och rådgivare, och besitta gedigen kunskap om arbetsmarknadens dynamik. Utöver en stark serviceinriktning är det önskvärt att du har en personlighet som vågar ta initiativ, skapa kontakter med kandidater och nätverka med företag.
Alternativ 1 Krav på jobbcoachens kompetens
Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system). Leverantören avgör själv vilken studieinriktning som är mest lämplig för att nå målet med tjänsten.
Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Alternativ 2 Krav på jobbcoachens kompetens
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
Arbetsledning med personalansvar.
Rekrytering.
Omställningsarbete för arbetssökande.
Studie- och yrkesvägledning.
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
Arbete med social- och grupp-psykologi.
Karriärvägledning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
