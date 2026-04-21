Jobbcoach/Handledare sökes till Rusta och Matcha-programmet

Western Education Partner AB / Personaltjänstemannajobb / Trollhättan
2026-04-21


Dina arbetsuppgifter
Vi söker en jobbcoach/handledare till vårt team inom Rusta och Matcha-programmet.
Som jobbcoach kommer du att arbeta med arbetslösa deltagare och ge dem stöd och vägledning för att hitta rätt väg till arbete eller utbildning. Ditt uppdrag är att skapa individuella handlingsplaner, följa upp framsteg och ge deltagarna konkreta verktyg för att stärka deras chanser på arbetsmarknaden.
Individuell coachning och stöd till deltagare i jobbsökande
Skapa handlingsplaner och sätta upp mål för varje deltagare
Motivera och engagera deltagare att ta aktiva steg mot anställning eller utbildning
Samverka med arbetsgivare för att hitta matchande jobb för deltagarna
Dokumentera och rapportera framsteg enligt Rusta och Matcha-programmets riktlinjer

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som jobbcoach, handledare eller liknande
Förståelse för arbetsmarknaden och verktyg för att hjälpa arbetssökande
Förmåga att bygga goda relationer och motivera andra
Strukturerad och målinriktad med förmåga att arbeta självständigt
Intresse och engagemang för att hjälpa människor närmare arbetsmarknaden

Alternativ 1:
Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)
Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid

Alternativ 2:
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat
Minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid inom något av följande områden: Arbetsledning med personalansvar - Rekrytering - Omställningsarbete för arbetssökande - Studie-och yrkesvägledning - Handläggning i personalfrågor (ej enbart administration) - Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor - Arbete med social-och grupp

Rätt på nystartsjobb stöd



Så ansöker du
Skicka in din ansökan och CV till:
abdul@wep-academic.com

Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Western Education Partner AB (org.nr 559282-7504)
Åkerssjövägen 10 (visa karta)
461 53  TROLLHÄTTAN

