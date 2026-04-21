Jobbcoach/Handledare sökes till Rusta och Matcha-programmet
Western Education Partner AB / Personaltjänstemannajobb / Trollhättan Visa alla personaltjänstemannajobb i Trollhättan
2026-04-21
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Western Education Partner AB i Trollhättan Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker en jobbcoach/handledare till vårt team inom Rusta och Matcha-programmet.
Som jobbcoach kommer du att arbeta med arbetslösa deltagare och ge dem stöd och vägledning för att hitta rätt väg till arbete eller utbildning. Ditt uppdrag är att skapa individuella handlingsplaner, följa upp framsteg och ge deltagarna konkreta verktyg för att stärka deras chanser på arbetsmarknaden.
Individuell coachning och stöd till deltagare i jobbsökande
Skapa handlingsplaner och sätta upp mål för varje deltagare
Motivera och engagera deltagare att ta aktiva steg mot anställning eller utbildning
Samverka med arbetsgivare för att hitta matchande jobb för deltagarna
Dokumentera och rapportera framsteg enligt Rusta och Matcha-programmets riktlinjerKvalifikationer
Erfarenhet av arbete som jobbcoach, handledare eller liknande
Förståelse för arbetsmarknaden och verktyg för att hjälpa arbetssökande
Förmåga att bygga goda relationer och motivera andra
Strukturerad och målinriktad med förmåga att arbeta självständigt
Intresse och engagemang för att hjälpa människor närmare arbetsmarknaden
Alternativ 1:
Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)
Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid
Alternativ 2:
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat
Minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid inom något av följande områden: Arbetsledning med personalansvar - Rekrytering - Omställningsarbete för arbetssökande - Studie-och yrkesvägledning - Handläggning i personalfrågor (ej enbart administration) - Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor - Arbete med social-och grupp
Så ansöker du
Skicka in din ansökan och CV till: abdul@wep-academic.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: abdul@wep-academic.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Western Education Partner AB
(org.nr 559282-7504)
Åkerssjövägen 10 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Jobbnummer
9867156