Jobbcoach/handledare ROM 2
MCK Bemanning AB / Personaltjänstemannajobb / Uppsala
2026-01-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo

Jobbcoach till Rusta och matcha 2.
MCK Bemanning AB söker en jobbcoach till uppdraget Rusta och matcha 2. Vi letar efter dig som trivs med att arbeta nära människor och som vill vara med och stötta arbetssökande hela vägen mot jobb eller studier.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
• Coachande samtal med fokus på arbete eller studier.
• Kartläggning av erfarenhet, kompetens och mål.
• Stöd i jobbsökande aktiviteter som CV, personligt brev och intervjuer.
• Matchning mot arbete och kontakt med arbetsgivare.
• Uppföljning och dokumentation enligt gällande krav.Kvalifikationer
För att arbeta som jobbcoach behöver du uppfylla något av nedanstående alternativ:
Alternativ 1
• Högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng
• Minst två års relevant arbetslivserfarenhet på heltid
Alternativ 2
• Minst ett års eftergymnasial utbildning samt
• Minst tre års heltidsarbete inom ett eller flera av följande områden:
• Studie- och yrkesvägledning
• Arbetsmarknads- eller integrationsarbete
• Rekrytering, omställningsarbete eller karriärvägledning
• Arbetsledning med personalansvar
• Socialpsykologi eller närliggande område.
• Urval sker löpande. Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: Mohamed.ali@liveksjuharad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MCK Bemanning AB
(org.nr 559425-7940)
752 63 UPPSALA Jobbnummer
9708276