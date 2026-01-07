Jobbcoach
Nu söker vi en engagerad jobbcoach!
Är du en lyhörd och målinriktad person som vill skapa positiv förändring för människor? Då kan det här vara jobbet för dig. I den här tjänsten söker vi dig som är intresserad av människor och drivs av att coacha, stärka och utveckla andra. Du arbetar inom ramarna för tjänsten "Rusta och Matcha" där visionen är att minska arbetslösheten och utanförskapet. Din coachning sker både genom individuella samtal och på gruppnivå genom föreläsningar samt workshops. Arbetet innebär också att nätverka med företag och arbetsgivare, för att matcha befintliga rekryteringsbehov med dina deltagares kompetenser. En meningsfull och varierande tjänst där du verkligen kan göra skillnad för människor!
Dina främsta arbetsuppgifter
Genomföra individuella coachningsamtal
Kartlägga deltagares kompetenser, styrkor och behov
Stötta i jobbsökandets praktiska delar (t.ex. CV och personligt brev)
Planera och genomföra gruppaktiviteter för arbetssökanden
Skapa kontakt och nätverka med arbetsgivare
Administrera och rapportera enligt Arbetsförmedlingens riktlinjer
Erfarenhets- och utbildningskravAlternativ 1
Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoängArbetslivserfarenhet: Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två år.
Alternativ 2
Utbildning: Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
(Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre år).
För den här tjänsten lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är meriterande om du är flerspråkig och/eller tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder
Nya spännande utmaningar varje dag
Härliga och hjälpsamma kollegor
En hög tillit till anställdas kompetens och förmågor
En öppen arbetsplats, högt i tak och gott samarbete
En möjlighet att göra skillnad för människor
På Arbetslivsresurs hjälper vi människor att hitta vägar till ny sysselsättning. Vi består bl.a. av socionomer, sociologer, arbetsterapeuter, hälsovetare och beteendevetare som eftersträvar att skapa goda förutsättningar för människor att få ett långsiktigt och hälsosamt arbetsliv. När dessa individuella behov tillgodoses, bidrar det inte bara till välmående på individnivå utan även till en positiv samhällsutveckling. När människan mår bra, mår samhället bra.
Sedan starten 2005 har vi byggt upp gedigen erfarenhet av att stärka, utveckla och identifiera behov hos både individer och organisationer - över hela Sverige.
Låter det här som en lämplig tjänst för dig? Ansök gärna redan idag! Vi intervjuar kandidater löpande allt eftersom ansökningar kommer in, därför kan anställningsprocessen avbrytas om vi hittar personen vi söker.
Vid frågor kontakta
Pål Lassen
Gruppchef
Pål Lassen
Gruppchef
Telefon: 0726014092
pal.lassen@arbetslivsresurs.se
